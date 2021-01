Senadores descartan propuesta de moratoria de dos años armas de fuego

El senador (PS) José Miguel Insulza propuso una moratoria de dos años para la compra de armas de fuego y municiones a raíz del aumento de hechos violentos, como balaceras, ocurridos en el último tiempo.

La iniciativa, presentada la semana pasada en la comisión de seguridad del Senado, en la cual se reveló desde Aduanas que en los últimos dos años se han incautado, entre armas de fuego, municiones y fuegos artificiales, más de un millón de unidades.

El coronel Nelson Robledo, director (s) de la Dirección General de Movilización Nacional, detalló que "el número de armas inscritas que ha ingresado al país ha tenido un aumento, por ejemplo, el año 2019 ingresaron un total de 6.473 armas, y el año 2020 8.924".

"El mayor incremento de este tipo de armas es en pistolas, donde el año 2019 ingresaron 4.598 y el año 2020 6.268", agregó.

Debido a esto, el jueves pasado Insulza indicó "estamos en una situación de estudiar en la actual leyes de armas una moratoria de la compra y venta de armas y municiones por los próximos dos años al menos".

Respecto a esta iniciativa, el senador (RN) Kenneth Pug dijo que "no tiene ningún sentido porque, además, tenemos que entender que las armas que están siendo usadas por el narcotráfico provienen de otros lados, son armas que se han robado o que han ingresado clandestinamente al país".

Y, en la misma línea, el senador (PPD) Felipe Harboe sostuvo que "me da la impresión de que aquí el problema que tenemos es distinto, no se trata necesariamente de armas adquiridas legalmente, y por tanto lo que puede estar ocurriendo acá es que tengamos ingreso ilegal de armas de fuego que no están inscritas".

ARMEROS EN DESACUERDO

Aquí entra en cuestionamiento lo que pasa con las armas consideradas como "réplicas", o que ingresan al país como de fogueo o de aire comprimido, y que posteriormente son modificadas como armas de fuego.

Ennio Mangiola, presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile (AGAPECH), aseguró que a las policías hace falta que hagan "inteligencia" porque quienes están capacitados para hacer el trabajo de modificar un arma son armeros artificiero.

"Yo no creo que hayan tantos armeros artificieros en Chile como para saber de todas las instituciones de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, quienes han sido armeros durante la historia y empezar a investigarlos a ellos si alguno se está desviando por el camino", cuestionó.

En tanto, desde la Armedia del Pozo, en la comuna de Vitacura, aseguraron que hay un error de la autoridad que quiere utilizar la Ley de Control de Armas como una política pública anti delincuencia y que perjudica a los "civiles honestos" que quieren obtener un arma legal.