Vallejo acusa que oposición "congeló conversaciones" para no debatir proyectos clave del Ejecutivo

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acusó un presunto "cambio de actitud" de los legisladores opositores, consistente en "congelar las conversaciones" para no despachar proyectos clave de la Administración Boric, que está a dos meses de terminar el mandato.

"Hay como una especie de congelamiento en las conversaciones con los parlamentarios de oposición, después de haber nosotros flexibilizado harto las posiciones, y pareciera ser que el Presidente electo (José Antonio Kast) llamó a tirarle la cadena. Yo espero que así no sea", dijo la vocera en el programa "Estadio Nacional" de TVN.

"Hubo un cambio de actitud desde la intervención (crítica contra el actual Gobierno) del Mandatario electo y de sus representantes en la semana, y luego de eso como que no ha habido contestaciones de teléfono", denunció Vallejo.

"Aquí se ha tratado de instalar que hay una especie de transición política y, por lo tanto, todo lo que empuja este Gobierno debería meterlo a un cajón y no hacer nada porque viene otro", fustigó la secretaria de Estado.

"Ojo con este discurso, que es como 'para qué quieren legislar, si ya van de salida'. Eso nosotros no lo vamos a permitir, porque el Presidente hoy en ejercicio es Gabriel Boric", aseveró.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, profundizó los reparos del Gobierno saliente: "El propio Presidente electo se manifestó en contra de cualquier acuerdo, y por eso es que la semana pasada dije que las reformas que han sido posibles, que se han hecho realidad, y que han mejorado la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos lamentablemente, contaron con la oposición suya y de su partido en el Congreso Nacional".

"Votaron en contra de la reforma de pensiones, para qué decir el Royalty Minero, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero no contentos con eso, han señalado que se oponen a cualquier acuerdo para resolver el drama del CAE, y también para resolver el tema de las salas cuna, que es fundamental para tener una mayor inserción laboral de las mujeres al mundo del trabajo", fustigó el jefe de gabinete.

"Por el contrario -continuó Elizalde-, nosotros creemos que hay que seguir con voluntad de diálogo y acuerdo entre los distintos sectores políticos, para generar entendimientos que nos permitan destrabar iniciativas que son fundamentales para el país".

Timonel FA respondió a autocrítica de Boric sobre su partido

En otro tema, el Presidente Boric concedió una entrevista a El País, donde hizo una autocrítica y reconoció que su partido -el Frente Amplio- descuidó el trabajo territorial, identificándolo una de las eventuales causas que llevaron a la derrota electoral oficialista en el balotaje de diciembre.

Ante ello, la timonel FA, Constanza Martínez, indicó: "Nosotros somos un partido que tiene inserción territorial en muchos lugares. Creo que la pregunta principal es cómo también actualizamos esas nuevas formas, no solo con lo que habitualmente estábamos acostumbrados, sino también buscar nuevas formas de comunicar de mejor manera nuestras ideas".

"Creo que estamos en medio de una fase muy desafiante. Nosotros hemos dicho que parte del análisis de una derrota así requiere poder tener una mirada que no es simple y que tiene muchos factores", sostuvo.

Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona, se refirió a la intervención que hizo la excandidata oficialista Jeannette Jara en la Fiesta de Los Abrazos: "Ella está opinando en línea con lo que fue el acuerdo del pleno del Comité Central de un exigente proceso de intercambio de discusión autocrítica y ya lo empezamos. Esta no es una oferta, ya empezó ese debate", aseguró.