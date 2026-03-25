Apriete de cinturón en seguridad causa desasosiego en la derecha

La ministra y el subsecretario de Seguridad Pública, Trinidad Steinert y Andrés Jouannet, presentaron en la Cámara una propuesta para reducir en 73 mil millones de pesos el presupuesto de la cartera, desatando críticas transversales por implicar la disminución de recursos para policías y programas de seguridad ciudadana.

El recorte total equivale al 3 por ciento del financiamiento total del Ministerio, tal como instruyó el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a las demás carteras; y generó cuestionamientos en el mundo político sobre la incoherencia en las prioridades del Ejecutivo, que tuvo como bandera de campaña la seguridad.

Del total del recorte, cerca de 26 mil millones corresponden a gastos en personal de las instituciones que integran el Ministerio: en Carabineros se contempla una baja de alrededor de 11 mil millones, más otros 4.700 en operaciones y servicios, lo que podría afectar la mantención de vehículos y cuarteles.

En el caso de la PDI, el ajuste supera los 16 mil millones de pesos, mientras que también se aplicarán recortes en programas contra el crimen organizado, como Calles Sin Violencia -impulsado por el Gobierno de Boric-; en el seguimiento de causas judiciales; y en planes territoriales como "Barrios Prioritarios".

El recorte, por ahora, solo es una propuesta que debe ser validada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), puntualizó La Moneda.

"Es inconsistente con el relato del Gobierno de emergencia"

Mientras que desde la actual Administración afirman que buscan ajustar gastos sin afectar áreas sensibles para la seguridad, y que los recortes corresponden a ítems subejecutados, la oposición hace notar que esta reducción no se condice con el relato del "Gobierno de emergencia".

"Sin duda es absolutamente inconsistente, particularmente cuando (en el pasado) tuvimos, del actual oficialismo, discursos febriles, fervorosos de apoyo a la seguridad. Pero una cosa pareciera ser el discurso y otra cosa la realidad. Y la realidad es que están reduciendo 73 mil millones de pesos en Carabineros, en PDI, en personal, en infraestructura y en vehículos", cuestionó la diputada PPD Andrea Parra.

"Esta es una cuestión totalmente distinta a lo que nosotros hicimos en el Gobierno del expresidente Boric, que fue ponerle recursos (a las policías) y cambiar los vehículos donde teníamos una flota destruida de más del 60 por ciento de los automóviles absolutamente inutilizados. Y hoy, la verdad es que el discurso se contrapone a la realidad", aseveró.

"Voy a ser súper objetivo: hay una falta de consecuencia", dice diputado republicano Enrique Bassaletti

En tanto, el diputado RN y miembro de la Comisión de Seguridad, Mauro González, sostuvo: "La restricción fiscal que ha debido asumir el Presidente Kast es evidente y ha implicado recortes en distintos ministerios. Sin embargo, en materia de seguridad hemos sido claros y estos ajustes no pueden afectar a nuestras policías".

"Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer su labor con mejores condiciones, equipamiento adecuado y vehículos operativos que les permitan cumplir su función de manera eficaz. Por eso le hemos planteado a la ministra (Steinert) que cualquier restricción presupuestaria debe resguardar áreas sensibles, especialmente aquellas que inciden directamente en la presencia y capacidad operativa de Carabineros y de la PDI en el territorio", añadió el parlamentario por la Región de Los Lagos.

La diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillán también manifestó su "preocupación en la restricción presupuestaria. Yo entiendo que efectivamente hay que hacerla, pero me preocupa, sobre todo lo relacionado con la PDI y Carabineros, porque de qué manera podemos garantizar que los vehículos, por ejemplo, estén en buenas condiciones. También me preocupa que esto no signifique los planes de aumento de Carabineros y de PDI como funcionarios".

Asimismo, el diputado oficialista Enrique Bassaletti expresó: "Voy a ser súper objetivo, yo haría una solicitud para que solamente se pueda presentar al Presidente y al ministro de Hacienda, para dejar afuera a las policías en esta reducción. Siento que hay una falta de consecuencia con la crisis respecto a quien se le quiere disminuir el presupuesto".