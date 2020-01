El abogado constitucionalista Fernando Atria (PS) comentó en El Primer Café que lo ocurrido a contar del 18 de octubre es una "situación de protesta desorganizada, genralizada, que no tiene y no reconoce articulación política" y no mira al Partido Comunista y al Frente Amplio, porque "tiene tirria" contra la política en general. Además criticó que la discusión política se centre en condenar o no la violencia, lo que, a su jucio, es absurdo.

