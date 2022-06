Alinco arremete contra el FA: No me sometí a Pinochet y no me someteré a una dictadura millennial

El diputado René Alinco (Ind-PPD) descartó renunciar a la presidencia de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, a pesar de que sus pares del Frente Amplio lo acusaran ante su bancada de "traicionar" el acuerdo previo, que implicaba que el RD Jorge Brito encabezara la instancia.

"Estoy bastante tranquilo, tengo el cuero duro y la experiencia sirve. Más aún, cuando uno sabe que no ha cometido ningún error", manifestó a La Segunda, resaltando que la comisión en cuestión no fue parte del acuerdo político-administrativo entre el oficialismo y la DC.

Si bien reconoció que Brito le habló minutos antes de empezar la controvertida sesión de este martes, apuntó que "todas las personas que han hablado sobre este tema cometen una falta. Esta -como la de Ética- es una comisión especial. Y el acuerdo oficial no considera las comisiones especiales".

"La única posibilidad que yo salga de esa comisión es que yo renuncie, pero si lo hago me estaría acusando solo. ¿Qué cagada me mandé? Ninguna (...) no he cometido ningún error, ni faltado a la palabra ni al compromiso político. No me sometí a la dictadura de Pinochet, no me someteré ahora a una dictadura millennial", sentenció.

Asimismo, Alinco argumentó que "Brito, a quien respeto mucho porque es un buen diputado, peleador, luchador, cae en un error porque los cargos no son eternos", dado que "él fue integrante de la comisión y presidente de la misma antes y una de las cosas de la democracia es la rotación de cargos".

"El error mío puede haber sido que yo no haya ido a la universidad, que tal vez no conozca mucho mundo como lo conoce Brito y otros integrantes de esta Cámara, pero la vida es de constante renovación y adquisición de conocimientos. Así que le pondré empeño (...) Esperamos hacer un buen trabajo, porque esta comisión más que un trabajo político, es un trabajo de Estado", reflexionó el parlamentario.

A pesar de la polémica que causó su elección, el diputado remarcó que "no soy un tipo que ande peleando los cargos, ni que sea muy farandulero -aunque algunos me cataloguen así- pero no ando a la siga de las cámaras, ni de los periodistas. Pero cuando uno se considera capaz para hacer un trabajo determinado, no hay ningún problema que se ofrezca".