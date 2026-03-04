Síguenos:
País | Política | Cámara Baja

Cámara Baja despachó al Senado proyecto de reforma al sistema político

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La iniciativa busca evitar el surgimiento de múltiples partidos pequeños y tender a la mantención de grandes bloques.

Generó polémica la indicación que quitó el financiamiento estatal a partidos que no tengan representación parlamentaria.

La Cámara de Diputados despachó al Senado para su tercer trámite legislativo al proyecto de ley de Partidos Políticos, en una tensa jornada de votaciones.

El proyecto que reforma el sistema político busca evitar el surgimiento de múltiples partidos pequeños y tender a la mantención de grandes bloques con los que sea más fácil llegar a acuerdos y, en definitiva, ofrecer una mayor gobernabilidad.

El diputado Felipe Donoso (UDI) planteó que "Chile, desde que terminó con el sistema binominal y pasó a un sistema de minorías, lo que ha ido haciendo es tener una degradación política. Muchos parlamentarios entran a esta sala representando a menos del uno por ciento, siendo aquellas minorías las que muchas veces toman las decisiones o exigen más allá de su representación para lograr los acuerdos".

Por su parte, Jaime Mulet (FRVS) recalcó que "este es un proyecto que sin duda genera un avance en nuestro sistema político. Nada demuestra que los partidos nuevos sean los causantes de la fragmentación, ahora los problemas de los partidos políticos no son y uno no podría señalar que se gatillaron con la reforma que hizo el gobierno de Bachelet necesariamente, es un problema que tienen todas las democracias hoy día".

Uno de los puntos que generó más polémica es que el proyecto deja sin financiamiento a los partidos sin representación parlamentaria, tras una indicación presentada por el Ejecutivo y que fue aprobada.

El diputado Tomás Hirsch (AH) lamentó que "para recibir financiamiento estatal, deberán los partidos tener representación parlamentaria. Es decir, si un nuevo partido nace y tiene alcaldes o concejales, pero no diputados, no recibirá ni un peso, puesto que la torta se la comen los que están en el Parlamento".

"Le están diciendo a la sociedad que si quiere plasmar un nuevo pensamiento en la política nacional tienen que ser ricos", agregó.

