Comisión de Ética sancionó a Maite Orsini por caso "telefonazo"

La Comisión de Ética de la Cámara Baja decidió sancionar a la diputada Maite Orsini (RD) por incumplimiento de deberes parlamentarios, a quien se le aplicó la medida de "amonestación", con una multa del 5 por ciento de su dieta.

En marzo la bancada de diputados UDI pidió a la Comisión de Ética pronunciarse por el "eventual tráfico de influencias" en el "telefonazo" de Orsini a una generala de Carabineros por la detención de Jorge Valdivia. La parlamentaria se comunicó el 26 de enero con la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de la institución, Karina Soza, para ponerla en contacto con el exfutbolista por un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra en un procedimiento policial, donde se habrían vulnerado sus derechos.

Esto debido a que la noche anterior personal de Carabineros le realizó un control de identidad a Valdivia en un parque de Vitacura donde trotaba, quien se encontraba sin documentos y "los ánimos se crisparon", por lo que los policías lo llevaron hasta la comisaría esposado.

Según el requerimiento, se le imputaba a la legisladora "usar en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información reservada o privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de la función que desempeñan" y "usar indebidamente el título oficial, los distintivos o el prestigio de la corporación para asuntos de carácter personal o privado".

La instancia disciplinaria estaba convocada para "iniciar las audiencias de prueba" y, tras escuchar a la parlamentaria frenteamplista, los integrantes de la comisión procedieron a resolver y acordar las sanciones por incumplimiento de deberes parlamentarios.

Según consignó La Tercera, la mayoría de ellos estuvieron por acoger el requerimiento contra Orsini, a quien se le aplicó la medida de "amonestación" con un multa del 5% de su dieta parlamentaria, es decir, un monto cercano a los 270 mil pesos. Esto luego que no hubo acuerdo para aplicar la máxima sanción de "censura".

Posteriormente, el equipo de Orsini señaló al matutino que la parlamentaria aún no había sido notificada del fallo, quien consideró como "improcedente" que se filtre la decisión de la Comisión de Ética.

Además, expresó que "tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal. Estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absoluta inocencia en este tema".