Comisión revisora de la AC contra ministro Rabat vota informe previo a definición en Sala
El libelo acusatorio centra sus cuestionamientos en los criterios adoptados por la cartera ministerial respecto a las rebajas de condena.
La votación parlamentaria pone fin a una semana de audiencias técnicas que contaron con la exposición de diversos expertos.
Con una mayoría opositora de tres de sus cinco integrantes, se proyecta un informe favorable a la acusación antes de que la Sala del hemiciclo vote su admisibilidad el próximo lunes.