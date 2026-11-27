La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, realiza este viernes su última sesión para someter a votación el informe que será remitido a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, proceso originado a raíz de los cuestionamientos por las rebajas de condena otorgadas por la cartera.

La votación de los parlamentarios culmina una semana de audiencias de carácter técnico e institucional, ciclo en el cual la instancia legislativa recibió las exposiciones de diversos especialistas en el área penal y constitucional, además de los descargos formulados por el abogado defensor del secretario de Estado, Juan Ignacio Piña.

El nudo central de la discusión se focalizó en determinar si los pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema otorgaban sustento suficiente para que el Ministerio de Justicia cambiara su criterio administrativo y procediera a conceder rebajas de penas prescindiendo de una orden judicial específica para cada caso individual.

En cuanto al escenario político al interior de la comisión revisora, el bloque de oposición cuenta con tres de los cinco integrantes del grupo de trabajo. Debido a esta correlación de fuerzas, se prevé que el documento final recomiende a la Cámara aprobar la procedencia del libelo acusatorio.

Pese a esta recomendación no vinculante, la resolución definitiva quedará radicada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, corporación que sesionará el próximo lunes con el objetivo de votar y definir si se declara admisible la acusación constitucional contra la máxima autoridad de Justicia.