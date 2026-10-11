Diputados consideran "populista" la propuesta del PDG que busca reemplazar contratos en UF

Los diputados Erich Grohs (Libertarios), Paz Charpentier (Republicanos) y Tomás Kast (Evópoli) calificaron de "populista" la propuesta del PDG que busca revisar los contratos expresados en Unidad de Fomento (UF) y reemplazarlos por un cobro en pesos chilenos.

La idea del partido fundado por Franco Parisi surgió después de conocerse la inflación de septiembre -que registró un 0,4%- y apunta, según sus impulsores, a entregar mayor certeza a las familias frente al reajuste de dividendos, arriendos y otras obligaciones.

Grohs, que integra la Comisión del Trabajo, señaló entender "la preocupación que existe por los cobros en UF, pero reemplazar una unidad indexada por pesos no elimina la inflación ni abarata automáticamente los contratos".

"Si obligamos a fijar todo en pesos, el riesgo es que bancos, arrendadores y prestadores incorporen anticipadamente esa inflación en precios, tasas y condiciones más duras", sostuvo el libertario.

"El problema real es que los ingresos de las familias no han crecido al ritmo del costo de vida. La salida debe ser más competencia, certeza jurídica, crecimiento y empleo, no una medida que puede terminar generando exactamente el efecto contrario", agregó el diputado.

Su par republicana Paz Charpentier, miembro de la Comisión de Vivienda, añadió que un cambio en el cobro a pesos chilenos "modifica simplemente la forma de expresarlo, pero no elimina su costo. Presentar esto como un alivio concreto es crear una falsa expectativa que la propuesta no es capaz de garantizar".

"Si queremos proteger de verdad a las familias, hablemos de medidas que aumenten derechamente sus ingresos, como por ejemplo el subsidio unificado al empleo, que busca impulsar la contratación formal y contempla aportes por parte del Estado de hasta un 20% de la remuneración bruta para grupos prioritarios", exhortó.

Por último, el diputado Kast -sobrino del Presidente e integrante de la Comisión de Economía- arremetió contra la "promesa populista que puede sonar muy bien, pero terminar dañando a los más pobres, porque eso va a implicar un alza en las tasas, alza de precios y un menor acceso a la vivienda para quienes más lo necesitan".