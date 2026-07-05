"No más cobros en UF": reponen proyecto para prohibir reajustes en contratos cotidianos

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, anunciaron que insistirán en el proyecto "No más cobros en UF", una iniciativa que busca limitar el uso de la Unidad de Fomento en contratos de corto plazo, arriendos y cobros educacionales.

La iniciativa, presentada originalmente en 2023, apunta a restringir el uso de la Unidad de Fomento en contratos de consumo cotidiano, donde -según plantean sus impulsores- el reajuste automático termina impactando mes a mes el presupuesto de las familias.

El texto propone que los contratos de hasta 12 meses no puedan aplicar la UF como mecanismo de reajuste. Para los arriendos, establece que los acuerdos de hasta dos años deberán fijar la renta en pesos, mientras que los establecimientos educacionales sin precio regulado tendrán que cobrar matrículas y aranceles en pesos, con reajuste anual según la variación del IPC.

"A la gente le cobran en UF pero le pagan el sueldo en pesos. Esto no es justo. La UF puede tener sentido en contratos largos, pero en la vida diaria se transformó en abuso", señaló Manouchehri.

La propuesta también busca impedir cláusulas que combinen la UF con el IPC u otros índices de reajuste, con el objetivo de evitar una doble aplicación del efecto inflacionario en los contratos.

El proyecto también incorpora nuevas obligaciones de transparencia. Entre ellas, que las ofertas indiquen si el precio es fijo o reajustable, que los proveedores entreguen un resumen de las condiciones antes de la firma del contrato y que quienes cobren en UF reporten trimestralmente al Sernac las fórmulas aplicadas y las variaciones de precios.

La senadora Cicardini sostuvo que el objetivo es proteger a las familias frente a alzas automáticas en gastos habituales. "Sube el IPC, sube la UF, sube el arriendo, sube el colegio. Por eso queremos proteger a la gente de reajustes automáticos en la vida diaria", afirmó.

Desde el equipo de los parlamentarios precisaron que la prohibición no afectará a los créditos hipotecarios ni a los instrumentos financieros de largo plazo, donde la UF mantendría su función original. En esos casos, solo se aplicarían los nuevos deberes de información al consumidor.

El proyecto "No más cobros en UF", presentado originalmente en 2023, se encuentra a la espera de ser votado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Como parte de la misma ofensiva legislativa, Cicardini reingresó el texto en el Senado el pasado 10 de junio.