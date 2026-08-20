Libertarios exigen volver a quórum aprobatorio de 2/3 en medio de debate constitucional en seguridad

En el marco de la discusión de la reforma constitucional en materia de seguridad propuesta por el Gobierno, parlamentarios del Partido nacional Libertario (PNL) exigieron que disponga urgencia a su propuesta que restablece el quórum de 2/3 para aprobar modificaciones a la Carta Magna.

La iniciativa, perteneciente al plan "Escudo constitucional" del partido e ingresada en 2023 por la diputada Gloria Naveillán y el entonces diputado Gonzalo de la Carrera, también plantea volver a los 3/5 para la aprobación de leyes orgánicas.

Actualmente, el quórum que se necesita para aprobar una reforma constitucional es de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio; en otras palabras, debe contar con el visto bueno de 29 senadores y 89 diputados.

Si el quórum volviera a 2/3, los votos requeridos serían 34 y 103, respectivamente.

El llamado de Libertarios se enmarca en el rechazo transversal que la clase política ha manifestado contra la reforma constitucional en seguridad propuesta por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, debido a que propone un nuevo estado de excepción barrial cuya extensión puede llegar hasta los 240 días sin autorización del Congreso; y la interceptación de comunicaciones privadas.

Chile Vamos desarrolla citas para plantear alternativas

En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, desarrolla una reunión con los diputados UDI Constanza Hube, Eduardo Cretton, Flor Weisse y Jaime Coloma, que buscan proponer alternativas a la reforma.

En RN, en tanto, en el Instituto Libertad se efectúa una cita entre representantes y parlamentarios del partido con expertos constitucionalistas como Marisol Peña, Sebastián Soto, Teodoro Ribera, Juan José Ossa y Víctor Manuel Avilés, a fin de repasar el contenido de la propuesta.