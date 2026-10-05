Evaluador apoya el fin de "Yo Elijo Mi PC": Lo más probable es que las familias igual comprarían uno

El economista Sebastián Gallegos —quien asesoró a la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la última evaluación de impacto del programa "Yo Elijo Mi PC", publicada en febrero de 2022— respaldó la polémica decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no asignar recursos a la iniciativa en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

El experto recordó que el informe final concluyó que la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico no registra efectos estadísticamente significativos sobre el rendimiento académico, la asistencia escolar ni el desarrollo de habilidades no cognitivas.

Consultado por el diario La Segunda sobre las críticas y la resistencia de diversos sectores a suspender el beneficio, el académico de la Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez y profesor visitante de la U. de Harvard explicó que la medida "es, al final, una transferencia de recursos del Estado a las familias".

"Hay una dimensión que es qué habría pasado si no se le hubieran entregado los PC a las familias. Lo más probable es que, en ausencia del programa, igual hubiesen comprado PC. Quizás una fracción menor no (lo habría hecho). Es como quitar un beneficio social, pero de todas formas las familias hubiesen comprado un PC", señaló Gallegos.

En esa línea, el especialista destacó que "se está disminuyendo la inversión en ese grupo, pero se supone que lo que está haciendo el Gobierno es reasignar esos recursos a educación preescolar, donde la inversión tiene más alto retorno. Se supone que es un mejor uso alternativo de esos recursos".

El debate en torno a la continuidad de la iniciativa —administrada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y creada en 2009— se sustenta en el informe de impacto elaborado por la Dipres a partir de datos entre 2015 y 2017.

Dicho estudio concluyó que, considerando un intervalo de confianza del 95%, no se registraron "impactos estadísticamente significativos del programa (distintos a cero) sobre el rendimiento académico de los estudiantes entre séptimo y segundo medio, así como tampoco sobre su asistencia escolar en el mismo período" ni "sobre habilidades no cognitivas (como responsabilidad, motivación y perseverancia) y uso de la tecnología".

Asimismo, el documento detalla que evaluaciones previas encargadas a la Universidad Diego Portales y a la Pontificia Universidad Católica ya advertían sobre problemas de focalización, ausencia de impacto en la brecha digital y una potencial subutilización de los equipos en los establecimientos educacionales.

Por ello, Gallegos enfatizó que "no sirve mucho darle un PC a un niño en términos de aprendizaje (...) El problema de estas políticas es que son populares, pero eso no significa que sea la mejor forma donde poner los recursos. Hay una parte de la literatura que dice que lo que sí funciona es integrar tecnología con formas de enseñanza. En vez entregar el PC por sí solo, generar una plataforma donde los profesores le enseñen a los niños, por ejemplo".

"No basta solo con entregar un PC, debe haber una intervención intensiva que combine tecnología con nuevas formas de enseñanza con nuevas plataformas docentes, tutorías. Quizás es momento de pasar a eso", recalcó.