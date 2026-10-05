Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Lo que Queda del Día el pronóstico para las próximas jornadas en la capital, "dominado por precipitaciones" y probables tormentas eléctricas, además de un gradual descenso de las temperaturas.

Durante la noche de este lunes y madrugada del martes se esperan lluvias de cierta intensidad, pero "este sistema frontal que llegó a la zona central no se va a ir hasta el jueves", alertó el experto.

"Estamos esperando precipitaciones para todo el día martes, (todo) el miércoles y la tarde del día jueves. Y por si fuera poco, miércoles y jueves se nos viene probabilidad de tormentas eléctricas en la Región Metropolitana", detalló Brufort.

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