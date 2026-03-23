Ministra de Seguridad responde críticas por salida de jefa de la PDI: "No tengo rencillas con nadie"

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, debutó este lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde debió dar explicaciones por hechos que han generado sospechas de intervención política en la PDI: la filtración de un oficio reservado y el llamado a retiro de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.

La controversia se originó por un oficio enviado por Steiner a la PDI apenas dos días después de asumir su cargo. En el documento, la ministra solicitaba la nómina detallada, antecedentes disciplinarios y fundamentos de los traslados de los funcionarios que investigaban al "Clan Chen" en Antofagasta.

Steiner, antes de asumir en la cartera de Seguridad, se desempeñaba como fiscal regional y lideraba precisamente dicha investigación en Tarapacá.

Frente a la acción, parlamentarios de diversas bancadas cuestionaron si la ministra tiene las atribuciones legales para solicitar información sobre una causa judicializada con un RUC específico.

"Jamás he pedido antecedentes de la misma investigación. Si no tuviera la posibilidad de pedir determinados antecedentes, el Ministerio de Seguridad serviría de poco", respondió Steinert.

"Lo que yo estoy haciendo es ejercer mis facultades. Más aún si es que de dicha respuesta pudiese haber aparecido que este cambio se debió a la comisión de un delito, más aún estoy obligada a ver qué es lo que pasó", argumentó.

Respecto a la salida de la alta funcionaria de la PDI, la titular de Seguridad apuntó: "Yo no tengo rencillas con nadie, esta es una decisión a nivel de la misma institucionalidad. Ella (Consueño Peña) llevaba más de 30 años de servicio y, por lo tanto, se hace una reestructuración", explicó.

PPD: "El tema no está cerrado"

Desde la oposición, el diputado Jaime Araya (PPD) se mostró disconforme con la respuesta de Steiner y señaló que "este tema para mí no está cerrado. La ministra ha dicho que fue la PDI, por lo tanto, el director nacional tendrá que explicarle al Parlamento por qué una decisión que aparece de un día para otro en un contexto que me parece que es confuso, porque se removió a una persona de trayectoria, como se ha dicho, intachable y que es un aporte a la seguridad de nuestro país".

En tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC) anunció la presentación de un oficio "a la PDI para que informe los antecedentes jurídicos y los fundamentos de fondo de la institución".

"También vamos a oficiar al Ministerio de Seguridad para que nos explique el grado de intervención en este tema. Si esas respuestas no son satisfactorias, porque verbalmente no lo fueron dentro de la comisión, si por escrito tampoco lo son, entonces tendremos que usar el resto de las herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico: la interpelación", puntualizó.