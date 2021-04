Pamela Jiles, a la Comisión de Ética de la Cámara Baja por tildar de "segundón" a subsecretario

Un grupo de diputados oficialistas, integrantes de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, presentó un requerimiento para que la instancia legislativa se pronuncie respecto al actuar de la legisladora opositora Pamela Jiles, de la bancada del Partido Humanista, por tildar de "segundón" al subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez (UDI).

El hecho ocurrió el 1 de abril pasado al término de la sesión en la que la Comisión de Constitución que aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que busca aplicar un impuesto a los "súper ricos", luego de que Pavez anunciara que el Gobierno iba a hacer reserva de constitucionalidad de la iniciativa, a lo que la parlamentaria respondió que la autoridad de Gobierno no podía estar ahí sin el ministro del ramo.

"Le pido que, por favor, el subsecretario no sea habilitado para participar en esta comisión, puesto que no está presente el ministro", manifestó Jiles: "Si el Gobierno se quiere venir en la dura, que por lo menos venga a dar la cara el ministro Ossa a decirle él a todo el país, y no mandar a un segundón, que se opone a que se le imponga un impuesto a los 'súper ricos'. Yo me opongo y pido mi derecho a que se calle Max Pavez en este momento, que deje de hablar porque no tiene derecho a hacerlo, yo no lo habilito", manifestó Jiles.

Tras esta situación, los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Paulina Núñez (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Jorge Alessandri (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) presentaron ante la Comisión de Ética un requerimiento ante la Comisión de Ética para que se abra un proceso disciplinario, ya que el actuar la diputada del PH "se aleja de las reglas de convivencia parlamentaria".

Según consignó El Mercurio, los diputados apelan a una infracción a la ética, vigente en el artículo 346 de la Cámara Baja, en que se exige a los legisladores "ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás diputados y, en general, con cualquier autoridad o funcionario público".

IRÓNICA RESPUESTA DE JILES

En respuesta, Jiles apuntó sus dardos contra Fuenzalida y Núñez, a quienes les recordó ciertos hechos de carácter polémico e irónicamente aludió a una pérdida de tiempo y mal gasto de energía por parte de los legisladores.

"Miren a lo que andan dedicando tiempo y energía en medio de la pandemia, el diputado que dijo que no había que vacunarse @gonzafuenza y la diputada @paulinanu que me agarró a golpes en el hemiciclo cuando enfrenté a Chadwick por los muertos", publicó la periodista en su cuenta de Twitter.