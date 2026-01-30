PDG pasa al centro de la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados

Las negociaciones para definir quién encabezará la Cámara Baja y el Senado seguirán marcando la agenda política durante el receso legislativo de febrero e incluso podrían extenderse hasta el 11 de marzo.

El principal nudo está en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde la irrupción del Partido de la Gente (PDG), con una bancada de 14 diputados, lo convierte en un actor clave para construir mayorías tanto con la derecha como con la izquierda y la centroizquierda.

Hasta esta semana, las conversaciones avanzaban hacia un acuerdo entre el futuro oficialismo y el PDG, es decir, un entendimiento con la derecha. Sin embargo, ese diálogo se quebró luego de que los sectores opositores acusaran que la mesa no estaba siendo conducida hacia un escenario conveniente.

Desde entonces, el PDG inició conversaciones con el actual oficialismo para conformar un pacto como futuras oposiciones al gobierno de José Antonio Kast, mientras la derecha abrió un nuevo flanco buscando acuerdos con fuerzas de centroizquierda como el PPD y la Democracia Cristiana.

Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón sostuvo que es posible alcanzar un entendimiento transversal, remarcando su carácter administrativo. "Veo absolutamente factible que lleguemos a un pacto administrativo con partidos de centroizquierda. Hemos tenido conversaciones a través del PPD, incluyendo al Partido Socialista, Radicales, Democracia Cristiana y Liberales", afirmó.

El diputado independiente-PPD, Héctor Ulloa, recalcó que la prioridad sigue siendo un acuerdo amplio con el PDG, aunque aseguró que "nuestra prioridad en estos momentos es lograr un acuerdo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados. Si ese escenario no prospera, como bancada PPD Independientes vamos a estar abiertos a otras alternativas de negociación".

En paralelo, el oficialismo dio señales de recomposición interna tras semanas de tensión. Los presidentes del PC, Frente Amplio y Partido Socialista se reunieron en la sede del PS, un gesto valorado por el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre, quien destacó la necesidad de rearticular mayorías.

"Hay diversidad, obviamente, pero hay elementos comunes y principios muy fundamentales, como los derechos humanos y los avances que hemos logrado en este gobierno. Valoro estos acercamientos y recomponer el diálogo, y ahí veremos la posibilidad de una futura coalición", dijo en Cooperativa.