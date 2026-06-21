Schalper votará en contra del libelo contra Grau y propone reforma a acusaciones constitucionales

El jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Diego Schalper, anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional que busca elevar las exigencias para la tramitación de acusaciones constitucionales y, al mismo tiempo, confirmó que votará en contra del libelo en contra del ministro de Economía, Nicolás Grau.

En conversación con Mesa Central de T13, el parlamentario explicó que la iniciativa, trabajada junto a un grupo de parlamentarios, busca "evitar una tercera temporada de acusaciones constitucionales", fenómeno que, según dijo, marcó los últimos dos gobiernos.

El proyecto contempla aumentar de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar un libelo y establecer un quórum de 78 votos para su aprobación.

En esa línea, Schalper cuestionó el diseño actual del sistema: "En las últimas dos legislaturas, en los últimos dos gobiernos, se han presentado 30 acusaciones constitucionales dirigidas a personas políticas. Tenemos 30 meses perdidos, casi un tercio de los últimos dos gobiernos".

En el marco de esta discusión, el diputado también confirmó que votará en contra de la acusación constitucional en contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, la cual será revisada este martes en la Cámara.

"Mi cruzada hoy día es terminar con la indolencia y la polarización", sostuvo el parlamentario, agregando que la acusación constitucional se convirtió en una herramienta de confrontación política permanente.

Schalper insistió en que el objetivo de la reforma es "darle un piso de seriedad" al mecanismo, advirtiendo que su uso reiterado termina afectando la gestión del Estado y la estabilidad política.

Asimismo, llamó a reducir la tensión política en el Congreso y apuntó a que las disputas legislativas deben centrarse en temas como el crimen organizado, el estancamiento económico y las listas de espera.