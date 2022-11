Se agrava la crisis del PDG: Bancada expulsó a Francisco Pulgar y Gaspar Rivas evalúa renuncia

Pasados dos días de votada la renovación de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, se agudiza el quiebre en el Partido de la Gente (PDG), cuya bancada aspiraba a presidir la corporación con Víctor Pino, pero rompiendo el acuerdo de administración suscrito a inicios de la Legislatura con el oficialismo y la DC.

No obstante, una vez que la tienda se quedó sin nada, desde el grupo pidieron sanciones contra los diputados que apoyaron la carta del oficialismo, el liberal Vlado Mirosevic, quien resultó elegido como el nuevo presidente de la Cámara tras dos votaciones.

El diputado Roberto Arroyo, quien respaldó al DC Miguel Ángel Calisto -carta apoyada también por la oposición-, solicitó la expulsión de la bancada del independiente Francisco Pulgar -que votó por Mirosevic en ambas vueltas-, la que fue aprobada en votación dividida en la reunión del comité de este miércoles.

"Siempre, desde un principio, dije que iba a respetar el acuerdo (de gobernabilidad suscrito por el PDG en marzo) y nunca me iba a sumar a votaciones en bloque. Me dijeron que sí me lo iban a respetar, pero en mi condición de independiente he sido expulsado de la bancada, pasando a llevar el reglamento, que da cuenta de que para que un miembro sea expulsado tiene que existir unanimidad", replicó Pulgar.

En el grupo también han pedido aplicar sanciones inespecíficas -pedidas por Franco Parisi desde Estados Unidos- contra los diputados Rubén Oyarzo y Karen Medina, quienes apoyaron a Mirosevic, y contra Gaspar Rivas, quien estuvo ausente de la sesión de Sala.

Estos casos no alcanzaron a ser analizados en la reunión de hoy, que se retomará el próximo lunes.

De todos modos, Rivas reaccionó con molestia y no descartó renunciar él mismo a la bancada: "Esto definitivamente cruzó la línea, hablamos de una pasadura de máquina, una verdadera 'razia'", deploró- Y al ser consultado sobre una eventual salida respondió: "Es un tema que lo hemos analizado, todavía no hemos tomado una decisión, pero por Dios que algunos se han esforzado en eso".

ALINCO INSISTE EN SUS REPROCHES

En paralelo, siguen los ecos luego de que ayer el primer discurso de Mirosevic como nuevo presidente de la Corporación fuera interrumpido a gritos por el diputado independiente René Alinco -ya expulsado de la bancada del PPD-, quien lo acusó de someterse al Gobierno.

Además, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, el socialista Nelson Venegas, confirmó que el órgano revisará dos denuncias de parlamentarios que acusan que Alinco tenía "hálito alcohólico" en la sesión.

"A veces mi pasado me condena, pero lo principal no es el hálito o no hálito alcohólico, sino como se está actuando acá, hay verdaderas redes de poder", insistió Alinco.

Venegas se reunió hoy con Mirosevic para abordar la necesidad de proponer un aumento de las sanciones que puede imponer la Comisión de Ética: hay propuestas para que la multa máxima, que hoy es del 15 % de la dieta mensual por una vez, pueda llegar al 50 % o incluso al 75 % en caso de reiteración; y a un nivel extremo, se podría considerar la aplicación de alcotest a parlamentarios que lleguen en condiciones etílicas sospechosas.