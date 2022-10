Vallejo por presidencia de la Cámara: "En política la palabra empeñada debe tener valor"

"En política la palabra empeñada debe tener valor", dijo este viernes la vocera de Gobierno y militante comunista, Camila Vallejo, al comentar el suspenso en que se encuentra el acuerdo administrativo sellado en marzo por las distintas fuerzas políticas -excepto Chile Vamos y los republicanos- para darle gobernabilidad a la Cámara de Diputadas y Diputados, según el cual le corresponde al Partido Comunista presidir la testera.

En una rueda de prensa después del Consejo de Gabinete, la ministra de la Segegob señaló que, ante la "desconfianza generalizada en las instituciones", se deben cumplir los compromisos y eso requiere un Congreso "que respete los acuerdos".

"En política la palabra empeñada tiene que tener un valor. ¿Y cómo se da ese valor a la palabra empeñada? Cumpliendo los acuerdos y los compromisos. Eso requiere nuestra política, eso requiere la ciudadanía, porque tenemos una desconfianza generalizada en las instituciones, en la política, en los partidos, y esto no es una situación solo en Chile. ¿Cómo recuperamos esa confianza? Bueno, haciendo valer la palabra empeñada", apuntó la exdiputada del PC.

"Cuando se comprometen acuerdos, se comprometen proyectos, lo que se exige para la recuperación de la confianza es que eso valga, que se cumpla", enfatizó.

El acuerdo comenzó a tambalearse la semana pasada, cuando la Democracia Cristiana (DC) salió a poner en duda su cumplimiento del documento debido al respaldo de las diputadas comunistas Carmen Hertz y Lorena Pizarro a la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) contra Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y exmilitante democratacristiano, por supuesto encubrimiento de delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social de octubre de 2019.

Por ello, la bancada de diputados falangistas condicionó su apoyo al acuerdo, según el cual le correspondería a la comunista Karol Cariola presidir la Cámara, y exigió un "pronunciamiento oficial" del PC sobre que "no comparte los dichos ni fundamentos" de la acción penal contra Micco.

Ayer, desde el PC indicaron que la colectividad no tuvo participación en las querellas y que solamente expresaron su apoyo, una respuesta que el diputado Eric Aedo, jefe de la bancada DC, tachó de "no satisfactoria, insuficiente", reafirmando la decisión de no concurrir con sus votos para apoyar en la testera a un militante comunista.

En respuesta, la tienda comunista acusó un "chantaje inaceptable" de la falange, advirtiendo que "no estamos disponibles para que se use nuestro nombre o que se denueste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes como excusa para no cumplir la palabra empeñada".

"LA RESPONSABILIDAD ES Y SERÁ DEL PC", INSISTE LA DC

"Lo que esperábamos del PC como institución", profundizó hoy Aedo, "era que dijese con total transparencia, claridad y certeza que no compartía los fundamentos de aquella querella y que tampoco compartía y que tomaba distancia de las apreciaciones que habían planteado algunos de sus parlamentarios. Como eso no lo ha hecho, simplemente he reafirmado la decisión de la bancada de no concurrir con sus votos a la elección de un militante de se partido en la testera de la Cámara".

"La responsabilidad de dar una respuesta clara estaba, está y seguirá estando en el PC", aseguró el líder de los diputados DC.

Mientras, el diputado comunista Luis Cuello remarcó hoy que "la querella que hoy día existe contra Sergio Micco ha sido levantada por una organización autonóma; no es una acción del partido ni de la bancada y, en consecuencia, eso ha quedado bastante claro".

Aseguró que "la respuesta de la DC creo que es poco razonable e indica un ánimo de establecer un veto, un chantaje, y eso ha sido lo que ha respondido el partido claramente, porque no podemos aceptar que se le niegue a una diputada acceder a la presidencia, en circunstancias de que se ha firmado un acuerdo".

"Nuestra bancada va a tomar la decisión, la jefatura va a seguir conversando con el resto de las fuerzas políticas", concluyó.

Anoche, además, el diputado Roberto Arroyo, del Partido de la Gente (PDG) -otro de los firmantes del acuerdo- anunció que la tienda recurrirá a la "democracia digital" con el fin de decidir si la bancada apoyará o no la llegada de Cariola a la testera de la Cámara Baja, a través de una consulta a sus bases por medios electrónicos.

Sin embargo, el anuncio, que se dio a conocer en el programa de YouTube "Bad Boys", del excandidato presidencial Franco Parisi, sorprendió a algunos de los diputados del PDG, como Rubén Oyarzo, quien apuntó que eso efectivamente se conversó, pero que aún no está decidido.

SOTO SUGIERE, INCLUSO, "CONVERSAR CON LA OPOSICIÓN"

Ante el actual estado del pacto administrativo, el presidente saliente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), planteó que hay que agotar todas las instancias de diálogo para mantener y proyectar el documento sellado en marzo.

"Hay que actuar con sentido de realidad y volver a abrir una conversación que permita garantizar, ojalá dentro de ese espacio político, una revisión que permita establecer condiciones de gobernabilidad en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde las fuerzas políticas que han manifestado sus diferencias puedan volver a entenderse", indicó el parlamentario.

"Si eso tampoco se logra, hay que abrir aún más la conversación. Incluso, con la posibilidad de conversar, por qué no, con la oposición", planteó.