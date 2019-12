Cámara modifica su reglamento para evitar protestas de asesores

El presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, señaló que se está redactando una propuesta de modificación al reglamento de la corporación, para evitar manifestaciones de asesores parlamentarios contra las posturas de otros diputados que expongan en Sala.

El demócratacristiano detalló a La Tercera que la idea de un posible cambio se aceptó de forma unánime en la última reunión de comités.

La medida fue motivada por el aumento de las tensiones entre parlamentarios y el personal de apoyo del Congreso, como se evidenció cuando Pepe Auth rechazó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, y recibió insultos de una asesora, a los que respondió con la frase: "fascista pagada con recursos públicos".

También preocupan en la Cámara los intentos de boicot de puntos de prensa con carteles e irrupciones en Sala -actos que la bancada de la UDI propuso sancionar-, como ocurrió el pasado 18 de noviembre al votar la reforma que habilitó el proceso constituyente.

El diputado Flores reflexionó que "en el fragor de lo que está ocurriendo en Chile, no es raro pensar que eso también pudiera trasladarse al ánimo de algunos de nosotros y, de hecho, ha ocurrido yo diría de manera aislada dentro de algunos parlamentarios", aunque le sigue inquietando el papel de los asesores.

"Lo que condeno absolutamente es que se manifiesten en contra de otros diputados. Eso es algo no solamente inédito, sino que es algo absolutamente irregular e inaceptable, los funcionarios están para asesorar a sus parlamentarios, no están para hacer ni proselitismo político ni manifestaciones de agravio en contra de quienes piensan distintos a sus jefes", remarcó.

Cámara pretende que Fiscalía investigue desórdenes

Además de la propuesta de cambio del reglamento, el presidente de la Cámara sostuvo que también se están recabando los antecedentes para denunciar ante la Fiscalía a quienes resulten responsables de los desórdenes ocurridos el 18 de noviembre.

El parlamentario recibió una moción de censura impulsada por la UDI tras no desalojar a los manifestantes en esa jornada, pero pese a esto dijo que "asumo mis responsabilidades y lo dije ese día en Sala".

"'No puedo desalojar', porque arriba había alcaldes mapuches, había werkenes, había machis, había loncos, y desalojar a autoridades de los pueblos originarios no es una cuestión que sea fácil ni que no vaya a traer consecuencias", explicó.

Por otro lado, en el Senado se ha dado un escenario completamente distinto, lo que fue reconocido por su presidente, Jaime Quintana.

"Creo que hemos dado muestras al país de un sano nivel del debate... Aspiro a que ese clima pueda permear a todas las instituciones", añadió.