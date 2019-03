DC define entre Iván Flores y Víctor Torres su candidato para presidir la Cámara

La Democracia Cristiana definirá este lunes a su candidato para presidir la mesa de la Cámara de Diputados, donde Iván Flores suma más apoyos dentro de su partido, pero Víctor Torres concita mayor respaldo entre sus colegas de otras colectividades.

La votación interna tendrá lugar a las 15:00 horas entre los 14 diputados de la falange para definir al candidato para la testera de la Corporación, carta que será llevada a votación en la Sala este martes.

Sin embargo, no está claro si el Frente Amplio respetará el pacto de gobernabilidad para la Cámara Baja, ya que algunos de sus integrantes como Tomás Hirsch (PH) y Pamela Jiles (PH) adelantaron que no respaldarán a ningún representante de la falange.

Este tema tensiona al Frente Amplio, desde donde la diputada Gael Yeomans (IL) llamó a respetar el acuerdo de la oposición: "Respecto de los candidatos, yo creo que lo que a nosotros nos resulta importante es que esa persona tenga ese compromiso para que pueda velar porque los acuerdos sean lo que finalmente se lleve a cabo durante este año y en eso al menos, respecto a si es Flores o Torres, no es un tema en discusión para nosotros".

"Lo que ponemos en relevancia es que los acuerdos políticos se cumplan", añadió la parlamentaria.

Candidatos piden a toda la oposición apoyar al candidato ganador

Flores se inscribió personalmente a las 12:30 horas, poco después de que Torres lo hiciera de manera escrita, coincidiendo ambos en la necesidad de que la bancada y toda la oposición cierren filas con quien resulte ganador respecto al sucesor de Maya Fernández (PS).

"Una elección no es una campaña en contra del otro. No, se trata sencillamente de juntar adhesión y, finalmente, que quien resulte ganador sea acuerpado por todo el partido. Ese es mi ánimo y sé que también es el de Víctor, porque lo conversamos por chat ayer", expresó Flores.

A su vez, Torres espera que, "gane quién sea, cuente con el respaldo suficiente el día martes para poder instalar esta nueva mesa de la Cámara de Diputados, que obviamente es tan necesario para poder terminar de una vez por todas con los procesos de incerteza que se han ido dando por distintas razones en el último tiempo".

Adelantan respaldo suficiente en Sala

La votación para definir al nuevo presidente de la Cámara Baja se realizará 24 horas después de la elección de la Democracia Cristiana.

Este lunes hubo una reunión en la sede del Congreso en Santiago en la que participaron representantes de partidos de la oposición, como Miguel Crispi (RD), Andrea Parra (PPD), Daniel Núñez (PC), Claudia Mix (Partido Comunes) y Diego Ibáñez (IND).

Tras esta cita, el jefe de la bancada de la DC, diputado Gabriel Ascencio, adelantó que cualquiera sea el elegido, éste contará mañana martes contará con el respaldo suficiente para presidir la Cámara Baja.

"No tenemos hoy dificultades mayores con los votos. Las dificultades que podrían ser están en cuatro votos del Frente Amplio que ya definitivamente han dicho que no quieren participar con su voto votando por un democratacristiano", reconoció.

Ascencio sostuvo que "la confianza se basa en que las conversaciones que yo he tenido con todos los dirigentes de la oposición de la Cámara de Diputados, no sólo los del Frente Amplio, también los radicales, PPD, comunistas, socialistas, y honestamente pienso que mañana en la mañana todos, con excepción de aquellos que ya manifestaron su voluntad de no participar, creo que se va a ganar".

En caso que el candidato de la DC no tenga mayoría absoluta este martes, se repetirá la elección y ganará quien tenga la mayoría relativa.