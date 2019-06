Diputadas denunciaron a colega UDI por "violencia política de género"

Las diputadas Loreto Carvajal (PPD) y Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) denunciaron a su par UDI Ramón Barros por "violencia política de género", luego de su polémica reacción en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

En medio de la sesión de la instancia parlamentaria del martes, Barros le dijo a Sepúlveda que no se sintiera atacada "porque no la encontré buenamoza" e hizo callar a Carvajal diciéndole que "lleva una hora cacareando".

El conflicto tuvo su origen en abril pasado cuando se eligió al presidente de la Comisión de Agricultura, momento en que algunos parlamentarios de oposición no llegaron a votar por el DC Jorge Sabag, por lo que Barros ganó la presidencia.

Tras casi dos meses, se logró un nuevo acuerdo para hacer el cambio, por lo que el diputado UDI renunció.

Sin embargo, nuevamente parlamentarios opositores no llegaron a la sesión donde se debía votar su salida, por lo que la derecha no la aceptó.

Tanto Carvajal como Sepúlveda le reprocharon insistentemente el que había un acuerdo para entregar la presidencia a Sabag y que perdieron la confianza porque el mismo Barros no votó a favor de su renuncia, por lo que lo iban a censurar, lo que generó la dura reacción del diputado UDI.

Este jueves, junto a otras parlamentarias de oposición, las diputadas Carvajal y Sepúlveda ingresaron la denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja contra el gremialista.

"Son dichos que hoy en esta Cámara no podemos sino denunciar porque este tipo de violencia política de género hoy ha tocado techo", afirmó Carvajal.

Sepúlveda añadió que "lo que estamos tratando de hacer con esto es que nunca más en este Congreso las mujeres diputadas suframos de esta violencia política. Lo que ha ocurrido hoy es sólo la punta del iceberg".

Las diputadas ya no aceptaremos más hechos como a los que nos vimos expuestas con Alejandra Sepulveda en la Com. Agricultura

No más violencia en el Congreso. @Dani_Cicardini @Claudia_Mix @Mayafernandeza @camila_vallejo @carolamarzan @CatalinaPerezS pic.twitter.com/StQXe5t3UK