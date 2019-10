Diputado Eguiguren: No hay delito y la deuda está completamente pagada, sin perjuicio al Estado

El diputado Francisco Eguiguren (RN), quien admitió el uso de asignaciones del Congreso para fines distintos de los estipulados, descartó que exista delito en sus gastos, luego que la Fiscalía de Valparaíso abriera una investigación criminal de oficio en su contra.

El legislador oficialista reconoció la semana pasada que pagó deudas personales con dineros que el Congreso le asignó para el arriendo de un automóvil con el cual ejercer su labor parlamentaria.

En su primera declaración tras iniciarse la indagatoria, el parlamentario aseguró que "la deuda está completamente pagada", recalcando que "no hay ningún recurso que se haya destinado a pagar deudas de campaña".

"Voy a aportar todos los antecedentes que me pida la Fiscalía y el Congreso Nacional para esclarecer estos hechos. Voy a colaborar intensamente para aclarar que aquí no ha habido delito", aseguró, enfatizando que "no hay deuda pendiente ni menos perjuicio al Estado".

"Pido perdón a todas y todos los que se hayan visto dañados por estos hechos", expresó.

Consultado por el periodista de Cooperativa, Jorge Espinoza Cuellar, respecto a las razones por las cuales siguió pidiendo reembolso de la Cámara Baja en circunstancias de que la automotora le tenía los cheques protestados, Eguiguren descartó haber pedido los reembolsos y, aseguró, que "siempre he actuado de buena fe y con transparencia".

Al insistirle, el legislador apuntó a que "por un error en mi contabilidad personal, pagué diferidamente estos pagos (...) los pagos también se cobran en forma diferida y hubo un desorden de mi parte que yo reconocí desde un comienzo y los pagué completamente".

Eguiguren también dijo que no ha declarado ante el Ministerio Público y que aún no ha sido citado.

Hasta este jueves, el legislador se había ausentado del trabajo en la Cámara Baja tras hacerse público el uso irregular de dineros del Congreso.