Maite Orsini levanta polvo con ligazón especulativa entre el Congreso y el narcotráfico

"No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico". Con estas palabras, la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini reactivó este lunes un debate que cada cierto tiempo reaparece en el Congreso: la supuesta relación de sus miembros con la droga.

"No tengo pruebas, pero me atrevería a decir que -así como ha permeado otras instituciones- la Cámara de Diputados y Diputadas no es un espacio donde yo pondría las manos al fuego por que no ha permeado el narcotráfico", señaló Orsini al participar en el matinal de TVN.

La resonante acusación provocó rápidas reacciones desde el Congreso, donde, sin mediar aviso e injustamente, todos sus miembros quedan bajo sospecha. Así lo comprendió el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), quien llamó a "actuar con total seriedad" en este tipo de asuntos.

"Si hay alguien en algún poder del Estado -el Parlamento, el Gobierno, tribunales; donde sea- que tiene vínculos con el narcotráfico, y hay alguien que por alguna razón conoce y está en poder de esos antecedentes, lo que tiene que hacer es entregarlos no en un matinal, (sino) en la justicia", dijo Quintana.

"Yo conminaría a la parlamentaria (Orsini) o a retractarse o a entregar los antecedentes a la justicia. Con estas cosas no se puede actuar de manera liviana", resaltó el ex timonel PPD.

"Enorme gravedad"

También se sumó a las críticas la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe: "Una acusación de esta gravedad debe hacerse de manera seria y responsable", dijo en Twitter.

"Diputada Orsini tiene la obligación de presentar denuncia ante tribunales para que se investigue", acotó JVR.

Una acusación de esta gravedad debe hacerse de manera seria y responsable.Diputada @MaiteOrsini tiene la obligación de presentar denuncia ante tribunales para que se investigue.

Para el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), la Fiscalía "debe iniciar una investigación de oficio tras declaraciones de la diputada @MaiteOrsini".

"Es de una gravedad enorme, y para tranquilidad de los ciudadanos es deber investigar.

No podemos tolerar vínculos con narcotraficantes", expresó el diputado y ex ministro de Cultura.

La @FiscaliadeChile debe iniciar investigación de oficio tras declaraciones de diputada @MaiteOrsini

Es de una gravedad enorme y para tranquilidad de los ciudadanos es deber investigar.

Es de una gravedad enorme y para tranquilidad de los ciudadanos es deber investigar.

No podemos tolerar vínculos con narcotraficantes

Antiguos dardos

Las versiones sobre vinculaciones supuestas de parlamentarios con las drogas –con el consumo; no, hasta ahora, con el narcotráfico- tuvieron un episodio relevante en 1995, cuando el ex ministro la dictadura Francisco Javier Cuadra afirmó que había parlamentarios que consumían drogas, y apuntó a cuatro en particular; entre ellos a los entonces diputados Alberto Espina y Andrés Allamand.

Cuadra terminó condenado a 540 días de presidio remitido por estas acusaciones, que no estaba en condiciones de probar.

Años después, en 2016, la entonces senadora de Amplitud Lily Pérez aseguró no tener dudas de que "hay parlamentarios adictos y que agreden a sus mujeres".

Ante el revuelo generado, Pérez respondió destacando que no acusó a nadie en particular, sino que planteó una reflexión.