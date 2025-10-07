Síguenos:
Tópicos: País | Política | Caso Monsalve

Caso Monsalve: Tribunal extendió las indagatorias por 30 días más

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió ampliar por 30 días el plazo de investigación del caso contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual, prórroga que fue solicitada por el Ministerio Público a mediados de septiembre.

Durante un punto de prensa entregado este martes, el fiscal Xavier Armendáriz recordó que el requerimiento responde a "diligencias pedidas por la defensa, que se refiere a la citación de testigos", y admitió que el ente persecutor está listo para finalizar la causa.

"El interés del Ministerio Público era cerrar esta investigación, acusar y ya dirigirnos al juicio oral, pero entendemos el derecho a defensa, y la defensa pidió las citaciones a que me he referido", puntualizó.

