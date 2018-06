Caso SQM: Fiscalía llevará a juicio oral a Longueira y Contesse

Entró en recta final la arista royalty del caso SQM, porque la fiscalía confirmó que pedirán el cierre de la investigación para llevar a juicio oral al ex senador (UDI) Pablo Longueira, su asesora Carmen Luz Valdivieso y al ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse.

Todo luego que el Octavo Juzgado de Garantía accediera a aumentar en 15 días el plazo vigente para que la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef) analice los 9 mil correos electrónicos de Longueira y su entorno.

"Quienes son responsables en último término de la emisión de documentos tributarios falsos son el señor (Patricio) Contesse, el señor (Pablo) Longueira y doña Carmen Luz Valdivieso", aseguró la fiscal Paola Castiglioni.

"Se ha ido filtrando, por decirlo de algún modo, los imputados que estaban en esta causa para finalmente llegar con aquellos con los que se justifica, en último término, ir a juicio oral", agregó.

Respecto a la posibilidad de recalificar los delitos, la persecutora aseguró que "no se ha evaluado, de ninguna manera, esa posibilidad. Los imputados están formalizados por delitos tributarios y por el delito de cohecho en el carácter de reiterado".

Defensa pedirá sobreseimiento de Valdivieso

La estrategia de Pablo Longueira y Patricio Contesse apunta en no aceptar ningún tipo de salida alternativa y enfrentarse con la fiscalía en el juicio oral, mientras que en el caso de Carmen Luz Valdivieso, su defensor no descartó pedir el sobreseimiento definitivo.

"Por supuesto que hay (posibilidad de solicitarlo), vamos a analizarlo en su momento una vez que tengamos la acusación y los hechos definidos", dijo su abogado Jorge Villalobos.

"Creo que mi representada debe ser absuelta por los hechos que se le imputan de facilitación de boletas ideológicamente falsas y frente a ese escenario veo muy improbable un acuerdo con la fiscalía que implicaría obviamente una condena", agregó.

"Ya no hay más plazo, la Fiscalía va a tener que cerrar el día 26 (de junio) y dentro de los diez días siguientes va a tener que presentar la acusación que es lo que estamos esperando y queremos que ya se produzca", finalizó el abogado.