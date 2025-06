Chile Vamos mira con cautela petición para destituir a Orrego y pide antecedentes

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfrenta una semana clave en medio de la polémica por el informe de Contraloría, que reveló que su campaña gastó 31 millones de pesos de platas públicas en asesorías de coaching durante el periodo electoral a fines de 2024.

Lo revelado por el ente contralor, impulsó a los consejeros regionales del Partido Republicano a presentar una solicitud de destitución en su contra ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), ya que, en dichas asesorías se aludía a la contingencia política, justo en el tiempo que Orrego buscaba ser reelegido como gobernador.

Asimismo, se dio cuenta de una serie de adquisiciones de bienes y servicios por tratos directo, rondando los 200 millones de pesos en total, sin comprobar los requisitos necesarios para este tipo de pagos.

Los republicanos solo conforman 11 de los 34 cores totales, y para llevar a cabo la denuncia necesitan 12 firmas. Por lo que, buscan sumar un apoyo desde la bancada de Chile Vamos, que entre Renovación Nacional y la UDI suman 10 consejeros en total.

En conversación con Cooperativa, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, señaló que optaron por tomar el tema con cautela y quieren recabar todos los antecedentes para tomar una decisión.

"Claudio Orrego, y sea quien sea, la verdad, tiene derecho a que se haga una investigación como corresponte. Y por tanto, yo no voy a ser como los republicanos que a la primera cosa de todo dicen destitución, acusación, etcétera, que parece ser muy encendedor de pasiones, pero que muchas veces no llega a nada. No me gusta ese tipo de dinámicas", sostuvo.

Por ello, aclaró que "les hemos pedido a nuestros cores que pidan todos los antecedentes al gobernador Orrego. Están los antecedentes que ha dado la Contraloría", y afirmó que se reunirá con los consejeros este lunes para analizar la situación.

Orrego: Estamos trabajando en el recurso de reconsideración

Por otro lado, al conocerse el informe, Orrego apuntó a que en ese tipo de asesorías es natural que surjan temas de contingencia y aseguró que la gran mayoría de las sesiones de coaching se habrían dedicado a temas de administración y trabajo en equipo.

Asimismo, anunció el ingreso de un recurso de reconsideración ante la Contraloría por el informe en cuestión.

Durante esta mañana, Orrego no quiso dar declaraciones a la prensa, pero confirmó a Cooperativa que aún no presentan el recurso. "Todavía no lo presentamos. Estamos trabajando en ello. No hay fecha", dijo.

La sesión del pleno del Consejo Regional se realizará este miércoles y varios cores han adelantado que se les pedirá al gobernador que entregue todos los antecedentes del caso, lo que podría definir si Chile Vamos se suma a la denuncia de Republicanos.