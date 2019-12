Blumel pidió unidad en Chile Vamos tras discrepancias por la agenda social

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, realizó un llamado a la unidad al interior de Chile Vamos, ante las diversas posturas derivadas del avance de los proyectos de la agenda social del Ejecutivo.

Blumel manifestó este martes que "tenemos que hacernos cargo del orden público y también de construir con unidad y con mucho diálogo posiciones comunes para construir la agenda social, eso obviamente es un deber de la coalición de gobierno, de Chile Vamos y por eso nosotros hemos planteado que tenemos que actuar con la máxima unidad".

"Ha sido de un valor fundamental para la acción, no solo del Gobierno, sino también para poder ir avanzando en la solución a esta crisis que tenemos, por ejemplo para la construcción del acuerdo constitucional y eso nosotros lo valoramos y esa actitud unida, creo yo que es fundamental", destacó.

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, recalcó que "no nos podemos olvidar que somos partidos de gobierno y en un momento de crisis lo que tenemos que hacer es tratar de sortear esto lo más rápido y lo mejor posible y para eso están todos convocados".

"Hay instancias internas donde nosotros podemos conversar, en eso es mejor ponernos de acuerdo", dijo.

Desde Evópoli, el diputado Luciano Cruz-Coke planteó que "nos hemos sorprendido por declaraciones en los diarios sobre propuestas que no tienen un nivel de desarrollo, de profundidad mayor. Yo creo que los incentivos para tener protagonismo existen siempre, pero me parece que hay que ser muy ponderado y muy serio con la ciudadanía, que hoy día no está aguantando tiros al aire".

El timonel de RN, Mario Desbordes, dijo que "el mensaje no era para Renovación Nacional, nosotros hemos actuado disciplinados y ordenados. Usted puede encontrar en las negociaciones importantes que ha habido, que no es precisamente Renovación la que ha tenido diferencias con el Ejecutivo".