Desbordes: La UDI ha provocado un conflicto artificial y están faltando a la verdad

Continúan los coletazos en Chile Vamos, luego de que se aprobara, con un amplio apoyo de Evópoli y Renovación Nacional (RN), la paridad de género, los escaños reservados para los pueblos indígenas y la participación de independientes en una eventual Convención Constituyente.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, en entrevista con La Tercera aseguró que es "agotador (que) no respeten la palabra empeñada", volviendo a arremeter contra sus socios de coalición y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

"Si seguimos así, no vamos a terminar este Gobierno como coalición", sentenció la senadora por la Región del Biobío.

Frente a estas declaraciones, el presidente de RN, Mario Desbordes, respondió y aseguró que "la senadora y la UDI ha provocado un conflicto artificial, nosotros hemos cumplido nuestra palabra y la UDI, la verdad, es que está faltando a la verdad".

"Nosotros hemos cumplido la palabra siempre y si no le gusta un punto de lo que se votó, yo le pediría a la UDI que no ponga en riesgo toda la coalición. Espero que reflexionen esta semana y que no sigan tratando de imponer su punto de vista", declaró el timonel de Renovación Nacional.

"En la lógica de la senadora Van Rysselberghe o estamos de acuerdo con ella o no hay coalición y así no funcionan las coaliciones. Nosotros no vamos a ceder para llegar a conformar una coalición en donde sólo se puede hacer lo que la UDI permita. Eso no corresponde", fustigó el diputado.

"Evópoli no va a cambiar sus convicciones"

Ante las críticas de no respetar el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, el senador Felipe Kast (Evópoli) señaló que su partido "lo planteó desde el día uno: vamos a aprobar íntegramente el acuerdo del 15 de noviembre, pero con leyes complementarias vamos a avanzar en incluir a las mujeres, a los pueblos originarios y también a los independientes".

"Eso es exactamente lo que hemos hecho y, por lo tanto, cuesta entender una molestia hacia un partido como Evópoli, que ha sido, en esta materia, de una sola línea. Tenemos el mayor respeto a los que quieran votar que no, el próximo mes de abril tenemos el respeto por quienes crean que no se tienen que incluir estas materias", añadió el ex precandidato presidencial.

"Evópoli no va a cambiar sus convicciones porque es parte también de nuestro ideario y hemos sido muy transparentes con la UDI desde el día uno", cerró el ex ministro.

Vocera de Gobierno: "Es necesaria una reflexión"

En esto contexto, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, se refirió, en entrevista con CNN Chile, al conflicto, y dijo que es necesario "hacer una reflexión muy profunda respecto a que nos permitió llegar al Gobierno".

"Que nos permitió llegar al Gobierno: ser muy unidos, trabajar muy de la mano, respetar nuestras diferencias, entender que somos un conglomerado con partidos diferentes", enfatizó la ex intendenta metropolitana.