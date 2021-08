Marcela Cubillos acusó falta de autocrítica de su sector: "La derecha abandonó la pelea cultural"

La constituyente del distrito 11, Marcela Cubillos, acusó falta de autocrítica de la derecha por el abandono de la pelea cultural, del análisis político y del debate, debido a la incomodidad del sector, que cataloga como "inferioridad moral frente a la izquierda".

"La derecha abandonó, hace ya muchos años, la pelea cultural: promover sus ideas y defender por qué esas ideas son justas y hacen que la gente viva mejor o pueda desarrollar mejor su proyecto de vida", señaló la ex ministra de Educación en una entrevista para La Tercera.

También catalogó las elecciones de la Convención Constitucional como "un desastre sobre el cual la derecha todavía no hace una autocrítica", sin embargo enfatizó en que los candidatos del sector que lograron un puesto en el organismo redactor de la Constitución, fueron aquellos que tenían "un perfil muy claro de ideas de derecha", en cambio a los "representantes de esa derecha más diluida les fue muy mal".

Falta de densidad cultural y efectos en la derecha

Marcela Cubillos acentuó en que en los dos Gobiernos de la centroderecha pecaron de una "falta de reformismo fundamental" para interpretar a la clase media y leer el malestar social. "Nuestro discurso tendría que haber sido, desde el inicio, un Estado eficiente que cumpla, que responda. Y eso implica (...) empoderar al ciudadano frente al Estado, darle recursos para exigir un buen servicio cuando no se lo da", enfatizó.

Sobre esto apuntó al "cosismo" como uno de los factores que afectó al sector político, debido a que la visión del ciudadano como un cliente provoca que, la solución entregada para el sujeto en cuestión "no importa si a futuro es buena o mala".

Pese a todas las críticas al sector que representa, Marcela Cubillos piensa que la fase por la que atraviesan "le hace bien a la derecha", ya que los obliga a replantear el proyecto y a re enfocarse en que las ideas "vuelvan a tener relevancia, construir un mensaje capaz de hacerle sentido a la mayoría".

En relación con el futuro político, la constituyente señaló que de la mano del candidato presidencial Sebastián Sichel "la derecha tiene una oportunidad de recuperar la identificación de la clase con sus valores". "Tiene un mensaje muy definido (...) quizás porque no tiene complejos con su historia, tampoco los tiene para defender las ideas de la libertad con mucho mayor coraje que los otros políticos de derecha", enfatizó.

Reflexión sobre el estallido y desigualdad

Cubillos también se refirió al malestar social agudizado tras la revuelta del 18 de octubre, en donde señala que una lectura "fundamental" de lo ocurrido es la intranquilidad con el Estado, cuando un ciudadano es tramitado "sin parar para obtener algo a lo que tienes derecho" o cuando se justifica esos malos tratos debido a la gratuidad.

"Está muy presente la expectativa de que tu esfuerzo personal sea valorado como una manera de forjarte el camino. Pero claro, cuidando que nadie quede atrás, que todas las personas tengan las condiciones que les permitan elegir", reflexionó.

En materia educacional, Cubillos manifestó la presencia de "una deuda gigantesca", debido a que el foco de las discusiones que han marcado la historia de la educación del país se pusieron en el financiamiento de la gratuidad y no en la educación temprana, lo que a juicio de la entrevistada genera "brechas casi irremontables". "Más que una irresponsabilidad, ya es una inmoralidad", sentenció.

También se refirió a los abusos empresariales en donde aseguró que estos entraron "hace rato en el top ten". Sin embargo, aseguró que "se ha empoderado más al ciudadano frente a abusos del sector privado que del sector público", señaló.

A un mes del inicio de la Convención Constitucional

La ex ministra señaló que el organismo tiene "un complejo" para aplicar acciones funcionales en el tiempo y que hay "un culto extremo" a las identidades. "Habría que preguntarse si el debate, con este nivel de ideologización, y a veces con una carga muy fuerte de odiosidades, es representativo o no del Chile real", manifestó.

Consultada sobre la marginación de las élites en la Convención, la ex ministra enfatizó en que el riesgo no lo corren estos grupos que "en general se defienden solas". Sobre esto acentuó en que al proponer tópicos para discutir todo es rechazado por venir del sector político de la derecha: "Nosotros sólo estamos pidiendo normas claras para un debate justo".

Además se refirió a sus dichos contra Elisa Loncon, presidenta de la mesa de la Convención Constitucional, a quien acusó de "pavimentar un camino de tiranía" por catalogar al sector como "del privilegio". "Si yo soy el bien y el otro es el mal, ¿por qué le voy a permitir actuar en igualdad de condiciones? Entonces claro que eso pavimenta un camino de tiranía", sentenció.

Sobre lo anterior, fue consultada por la transformación del país que ejerció la derecha a través de la violencia, a lo que respondió que tras el avance de los años en democracia, "el tema ya no es tanto lo que tú hayas dicho o no dicho como sector político, sino la conducta con la que has actuado", enfatizando en que la centroizquierda y la centroderecha valoraron la recuperación de la democracia.

Ante esto, hizo un análisis de las nuevas generaciones las cuales "no han tenido que cuidar esa democracia" y que estas no valoran "el esfuerzo que se hizo por parte de todos los sectores". Sobre este punto, remarcó que el aprendizaje fundamental de las últimas décadas responde al cuidado de esta.

Finalmente, por su paso en la Convención Constituyente, Marcela Cubillos recalcó que su participación en la instancia política se debe a que busca que esta "funcione" por lo que se encuentra trabajando para aquello, para que este proceso salga "lo mejor posible".