Matthei reconoció baja en las encuestas: No me ha quitado el sueño ni un solo día

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, recibió esta mañana las propuestas de sus equipos programáticos en desarrollo de su programa de gobierno, tanto de su coalición como de Amarillos por Chile.

La hoja de ruta fue encargada por Juan Luis Ossa y fue entregada en cinco documentos a la exalcaldesa de Providencia, centrados en materia de seguridad, desarrollo, bienestar, bases institucionales y relaciones internacionales.

En la ceremonia, dijo a su equipo: "Cada uno de ustedes ha dedicado muchas horas durante muchos meses a estudiar, pensar, discutir ideas y proyectos que nos ayuden a superar los problemas que enfrentamos como Chile".

No obstante, reparó en que "estas últimas semanas han levantado muchas mentiras sobre mi candidatura y sobre mí personalmente. Y efectivamente hemos bajado en las encuestas, pero eso no me ha quitado el sueño ni un solo día, porque tengo muy claro que detrás de esta candidatura están ustedes".

Según el último sondeo de la encuesta Black and White, Evelyn Matthei se impondría en todos los escenarios en una eventual segunda vuelta, pese a que se encuentra en la tercera posición con un 15% de las preferencias; mientras que la abanderada oficialista Jeannette Jara lidera el sondeo con un 35% y el lider republicano José Antonio Kast le sigue con un 32%.