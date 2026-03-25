"Sacar de la ecuación al empleador": Chile Vamos anuncia indicaciones a Sala Cuna Universal

Senadores de Chile Vamos anunciaron que van a ingresar 14 indicaciones para el proyecto de Sala Cuna Universal; entre ellas, una que busca eximir a todos los empleadores de financiar la ley.

La iniciativa, impulsada por el anterior Gobierno de Gabriel Boric, propone una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,3% de las remuneraciones imponibles, la que será administrada por el Fondo de Sala Cuna; y en el caso de trabajadores independientes, se regulan las cotizaciones de acuerdo con la fórmula por la cual cotizan.

"Principalmente, vamos a hacer dos cosas: una, sacar de la ecuación completamente al empleador, independientemente de su tamaño. Es decir, que esto se va a financiar con recursos que van a través del pago de una cotización adicional", dijo el senador UDI Gustavo Sanhueza.

Sin embargo "vamos a pedir al Gobierno que pueda estudiar la gradualidad para la implementación de esta ley", añadió.

En la misma línea, la senadora RN y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, manifestó esperar que "el Gobierno del Presidente Kast también ponga la urgencia necesaria para sacar adelante este proyecto. Por ahora, estas son las indicaciones y las tenemos acordadas con los votos necesarios para poder aprobarlas".

La iniciativa actualmente descansa en la Comisión de Educación del Senado, que a inicios de este mes pidió a la Sala abrir el plazo de ingreso de indicaciones hasta el día lunes 30.