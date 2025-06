Schalper: Llamo a los electores de derecha a no participar en la primaria oficialista

Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional (RN), llamó este viernes a los electores de derecha a que no participen en la primaria oficialista de este domingo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador de Chile Vamos fue consultado por llamados que hubo desde la derecha en la primaria de 2021 para votar a favor de Gabriel Boric (FA) y frenar a Daniel Jadue (PC): "Lo tengo claro y por lo mismo eso no hay que volver a hacerlo", reflexionó.

En ese sentido, el diputado enfatizó: "Yo aliento a los electores de derecha a que no participen de una elección que no nos constituye. No veo motivo por el cual uno tendría que participar en una primaria a la cual uno no se siente convocado".

"Entonces, espero que en eso no nos perdamos, porque para el Chile que viene hay que tener claritas cuáles serán las líneas de futuro", puntualizó.

Schalper también destacó la importancia del resultado de la elección del domingo, puesto que "está en juego cuál va a ser la tonalidad de la izquierda de aquí en adelante, pero me sorprende que hay una especie de segundo aire de la izquierda más radical. Ese sentido se enmarca, por ejemplo, en que el Presidente Boric pretenda ir a los BRICS: tengo clarísimo que si hubiera un fortalecimiento de la centroizquierda, una cosa así no sería posible".

Su nuevo rol en el comando de Matthei

El diputado RN también entregó detalles de su nuevo rol en el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos de cara a las elecciones de noviembre: "En su minuto, la partitura diaria del Gobierno era agredir verbalmente a Evelyn Matthei y nosotros constituimos un verdadero escudo protector que permitiera que Matthei no estuviera desgastándose en polémicas que a los chilenos le importan bastante poco".

"Ese ciclo ya se cumplió y, en lo personal, (ahora) se me ha pedido que tenga un rol muy activo en el tema de seguridad. Hoy día soy presidente de la Subcomisión de Crimen Organizado y además me toca ser integrante de la Comisión de Seguridad", complementó.

En esa línea, Schalper aseguró que la exalcaldesa de Providencia "es la persona que es capaz de concitar la transversalidad necesaria, no solo para ganar la elección. El Chile que viene va a ser un Chile difícil, convulsionado, y en eso a los chilenos tenemos que hablarles como adultos y hacerles la pregunta de si vamos a seguir en la dinámica de polarización que nos quieren imprimir ciertos sectores o vamos a volver a la lógica de las mayorías sostenibles".

"Evelyn Matthei es simplemente la mejor (opción) que hoy se ofrece dentro del itinerario (electoral)", aseveró el parlamentario.

De igual manera, Schalper llamó a su sector a no inquietarse frente al alza del candidato republicano, José Antonio Kast, en las últimas encuestas: "A nosotros nos decían en las municipales que íbamos a ser arrasados como Chile Vamos y terminamos ganando no solo las municipales, sino que también a nivel de concejales y de cores, especialmente RN. Entonces, yo aliento a todos a tener calma, no tener ansiedad".

"El desafío de la derecha chilena es volver a hablarle a los chilenos como adultos y decirles que las cosas son difíciles, que hay que construir cosas que sean realmente viables financiera y socialmente. En todas estas discusiones complejas, ese tiene que ser nuestro predicamento: hacer propuestas sostenibles, que le hagan sentido a los chilenos, y que sea posible realizarlas", concluyó.