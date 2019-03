Concejo de Maipú terminó en la PDI: Denuncian a Cathy Barriga por "amenazas"

El concejo municipal de Maipú de este jueves terminó con una denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI) por "amenazas" de parte de la alcaldesa Cathy Barriga (UDI).

Según publicó el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, los ediles dicen que la jefa comunal los "insultó" durante la instancia que se trasmitió a través de redes sociales.

El momento más complejo se vivió cuando intervino el independiente Pedro Delgadillo. Según contó el concejal que presentó la denuncia a la PDI, "cuando señalé que viene un público selecto, gente que viene preparada a descalificarnos, yo dije 'no más faltas de respeto' (...) la alcaldesa me interrumpe y me dice 'usted se condenó'. Una amenaza de ese tipo es seria".

Frente a las palabras de Delgadillo, la alcaldesa explotó y aseguró que "no voy a aguantar que usted venga a decir acá. Acá la gente que esté llega a la hora y entra. Está abierto a toda la comunidad. Usted no puede decir que hay público seleccionado. Está faltando a la verdad y no lo voy a aceptar".

En esa línea, el concejal Ariel Ramos (PC) manifestó que "esta no es una situación nueva, los insultos, los gritos, el hecho de que nos interrumpan cuando nosotros estamos haciendo uso de nuestro tiempo para hablar es algo permanente por parte de la alcaldesa".

Además, Ramos, quien se sintió ofendido al ser llamado "machista" y "poco hombre" por la alcaldesa, fue encarado por Barriga, quien ironizó: "Usted nunca me dijo 'tonta', ni 'robotina', ni 'ex Mekano'... nunca", aludiendo a supuestas burlas previas.

La discusión fue grabada en todo momento a través de Facebook Live, donde se puede escuchar el cruce de palabras a partir de 01:27:00.