Abogados y ex ministros de la Concertación expresaron "preocupación" por labor de la Convención

Diversos juristas, agrupados bajo el nombre "Abogadas y Abogados por Chile", expresaron su "preocupación" por el desempeño y desarrollo que ha tenido la Convención Constitucional.

A través de un inserto en el diario La Tercera, los abogados -entre ellos varios políticos y ex ministros de la Concertación- señalaron que "preocupa el tono ríspido, lejano a la autocrítica en discusiones que concluyen, aprobando normas de deficiente calidad y rigurosidad técnica y jurídica, que pueden producir al futuro serios vacíos, contrasentidos o incluso problemas graves en materia de interpretación constitucional".

Advierten, a la vez, que "una Constitución deficiente, con vacíos o problemas de hermenéutica, puede llevar a varios conflictos graves y, lamentablemente nuestra historia política lo ha demostrado en el pasado. Esas crisis han llevado a desencuentros entre los chilenos, conflictos políticos e incluso a profundas divisiones en el país que difícilmente terminan de superarse".

"Expresamos nuestra preocupación ante iniciativas que permanentemente buscan socavar la independencia del Poder Judicial, crean 'sistemas de justicia' paralelos, aumentan la burocratización, control y tamaño del Estado, dividen al país en naciones y en autonomías, sin considerar la rica diversidad multicultural de la Nación, con un claro sesgo identitario", señalaron los letrados.

"Observamos un retroceso de normas de garantías ante la expropiación de bienes, certeza jurídica sobre la propiedad, libertad de emprendimiento, derechos de autor, falta de un diseño sistémico de órganos autónomos, regiones, autonomías, el avance en derechos sociales no financiados", agrega el texto.

"POR AMOR A NUESTRO CHILE"

"Necesitamos una Constitución para el siglo que viene", recalcan los abogados, agregando que el nuevo texto constitucional debe ser "para gobiernos de distinto signo, (con) una Constitución que aborde la diversidad en la mínima unidad que requiere un país y que proteja nuestras libertades públicas y derechos".

Los juristas cierran diciendo que la declaración la realizan "por amor y gratitud a nuestro Chile" y esperan que sus "juicios y anhelos sean compartidos por los compatriotas y, desde luego, por nuestros colegas de profesión".

Entre los firmantes se encuentran: Jorge Burgos, ex ministro de Interior y Defensa; Jaime Campos Quiroga, ex ministro de Agricultura y Justicia; Jorge Correa Sutil, ex subsecretario del Interior; Carlos Figueroa Serrano, ex ministro del Interior, ex ministro de RR.EE. y ex ministro de Economía; Enrique Krauss Rusque, ex ministro del Interior y Economía; Zarko Luksic Sandoval, ex subsecretario del Trabajo; Jaime Ravinet De la Fuente, ex ministro de Vivienda, de Bienes Nacionales y ex ministro de Defensa; Ximena Rincón González, senadora, ex ministra de la Segpres y ex ministra del Trabajo; Isidro Solís Palma, ex subsecretario de Minería y Justicia; Ignacio Walker Prieto, ex ministro de RR.EE.; y Matías Walker Prieto, senador.