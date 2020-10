Agustín Squella: "Celebramos la determinación de tener una Constitución democrática"

Agustín Squella dijo esta mañana a Cooperativa que el triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional en el Plebiscito del domingo es un hito digno de celebrar, en la medida que muestra una voluntad mayoritaria del país para avanzar hacia "una Constitución democrática".

"No puedo ocultar que al votar ayer sentí una vibración bastante parecida a la del Plebiscito de octubre de 1988. Ese Plebiscito nos condujo a la democracia; una democracia limitada, muy limitada, que fuimos corrigiendo poco a poco -muy poco a poco, a decir verdad-, y el Plebiscito de ayer nos conducirá, estoy seguro, a una mejor democracia", señaló el abogado a El Diario de Cooperativa.

"En ese sentido, lo que vivimos ayer, lo que estamos celebrando desde ayer y seguiremos celebrando con tranquilidad y en paz en los días y meses futuros es, precisamente, esa determinación de tener una Constitución democrática", remarcó.

El Premio Nacional de Humanidades llamó a la "confianza" y a "hacer lo que esté al alcance de nuestra mano" para que la votación de ayer "no sea sólo un 'veranito de San Juan'" de madurez cívica.

"Que la lleguemos a tener o no -o sea, que esto no sea un 'veranito de San Juan'- no está escrito en el firmamento, no está escrito en ningún libro sagrado ni en las cabezas de las élites del país ni en las de algunos hombres sabios: depende de nosotros mismos", sostuvo.

Candidato "indeciso"

Aunque durante las últimas semanas el académico ha admitido que le gustaría ser parte del futuro órgano constituyente, pero lo complica la idea de salir a hacer campaña, esta mañana reculó algunos pasos y reconoció que se encuentra "indeciso".

"Me comprometí deliberada y muy fuertemente con el proceso (previo), pero no tengo la misma seguridad de comprometerme, partiendo por mi edad en el momento constitucional futuro; es decir, cuando de lo que se trate ya sea de estudiar, debatir y aprobar una nueva Constitución. En eso estoy indeciso, pero no es lo más importante, ciertamente, cuando ayer (...) Chile se mostró", sentenció.