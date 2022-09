Alcaldesa Leitao: La ciudadanía tiene que poner los bordes del proceso constitucional, no el Parlamento

En medio de las negociaciones parlamentarias por un nuevo proceso constitucional, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), abogó porque sea la ciudadanía la que determine los "bordes", en lugar del Congreso.

La alcaldesa de Peñalolén explicó en Lo que Queda del Día de Cooperativa que a eso se refiere la propuesta de los municipios respecto a validaciones intermedias: "Creemos que es la ciudadanía la que tiene que poner los bordes, no el Parlamento, porque por algo hay una decisión y un mandato soberano de la ciudadanía a opinar respecto de una nueva Constitución, y cuando la gente votó en esta oportunidad Rechazo, fueron múltiples las razones".

"El texto constitucional, como no se vota por partes, no sabemos en realidad cuál fue la razón principal por la cual se rechazó el texto. Entonces decimos que busquemos métodos -ojalá uniformes- donde vayamos validando temáticas que probablemente fueron las más polémicas, y aquellas que requieren establecer bordes", los que pueden ser "consultas ciudadanas, cabildos u otros métodos".

Leitao aseguró que aún hay tiempo para aquello, "porque mientras se está dando la discusión (en el Congreso), nosotros podemos generar instancias de participación donde pudiera haber este tipo de conversaciones o diálogos (...) donde uno va validando ciertas propuestas, con la idea de que terminemos bien, porque esta es la última oportunidad, creo yo. Desde el punto de vista político, no nos podemos pasar todo el tiempo generando propuestas constitucionales".

Por otro lado, la alcaldesa estimó que "si vamos a tener otro plebiscito de salida con voto obligatorio, no es coherente que la elección de constituyentes no tenga voto obligatorio, porque si no, la representación es distinta y no se valida. No puede volver a pasar lo mismo, creo que es un error estratégico además" del proceso anterior.