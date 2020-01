El abogado constitucionalista Fernando Atria (ex PS) deploró las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luis Brahm, y otros ex jefes de la institución, que plantean que existe "bastante ignorancia" en torno a la actual Carta Fundamental y que no es necesario cambiarla para abordar las políticas sociales que se demandan en la crisis social. "Después de todo lo que ha sido declarado inconstitucional, que vengan a decir que la Constitución no tiene vinculación con las reformas que se quieren hacer, es una tomadura de pelo", fustigó Atria en El Primer Café.

