Bachelet pide "leer con cuidado" el triunfo del Rechazo y respalda mensaje unitario de Boric

La ex-Mandataria Michelle Bachelet pidió "leer con cuidado" el contundente triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, resultado tras el cual hay que seguir el camino del diálogo, por lo que respaldó la convocatoria que formuló anoche el Presidente Gabriel Boric.

La dos veces jefa de Estado chilena habló desde Ginebra, Suiza, donde votó debido a que recién el 31 de agosto terminó su labor como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuatro días antes de las votaciones.

"Es claro que para muchos ha sido un resultado que tenemos que leer con cuidado. Yo solo quiero decir que la declaración que hizo el Presidente anoche me representa completamente", comentó Bachelet a la enviada especial de T13.

Evitó juzgar, en tanto, si el Gobierno se vinculó demasiado al Apruebo. "La verdad es que yo he estado acá afuera, así que por lo tanto no soy la persona más adecuada para hacer una evaluación de ese tipo. Por eso digo que creo que el análisis que hace el Presidente, y por sobre todo cómo seguir para adelante, me representa", sostuvo.

"Creo que es la línea correcta, el diálogo", enfatizó.

Asimismo, relevó que hay que "seguir mirando, porque hay demandas sentidas de la población que se buscó resolver a través de una nueva Constitución, que aún están (pendientes de respuesta) y que hay que trabajar para mejorarlas".

Luego de consumada la victoria del Rechazo, Boric se comprometió desde La Moneda a un "nuevo itinerario constituyente" y realizó un llamado a todas las fuerzas políticas a "poner a Chile por delante" en este proceso.