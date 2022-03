El convencional del Distrito 12 Benito Baranda (Independientes No Neutrales) desmintió en El Primer Café al convencional de Chile Vamos Bernardo Fontaine, quien aseguró que los trabajadores "ya no serán dueños de sus ahorros" previsionales. "Lo que estamos discutiendo el derecho a la seguridad social, los principios de esa seguridad (...) Los ahorros nadie los va a quitar. Si hay algún cambio en la manera de administrarlos, igual esa plata pertenece a las personas que la hemos ahorrado en este tiempo. Un tiempo después, cuando la ley implemente un sistema distinto, no atentará contra la propiedad de los recursos".

