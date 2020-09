Boric: Las ideas polarizadoras no ayudan a llevar adelante la Constituyente sin quebrarnos como país

De cara al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, y a un día de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) advirtió en Cooperativa el peligro de "las ideas polarizadoras e individualistas" para la convivencia cívica.

"Yo soy del grupo de los esperanzados y tengo la convicción puesta en que vamos a poder construir un nuevo consenso social en Chile, porque el que teníamos antes se agotó, al excluir a parte importante de la población que no se sentía parte del proceso de desarrollo. Hay crecimiento sin desarrollo", dijo el parlamentario, uno de los líderes del Frente Amplio, a El Diario de Cooperativa.

"Vamos a poder hacer ese proceso en forma pacífica. (Será) intenso, por cierto, con debates que van a ser difíciles, pero vamos a salir adelante como país. Dicho esto, yo recojo las palabras de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien en Tolerancia Cero decía que tenemos que llevar adelante este proceso sin quebrarnos como país, y, por lo tanto, creo que la ideas polarizadoras o individualistas no colaboran a ese objetivo", aseveró Boric.

En esa línea, el parlamentario remarcó que "no aspiro a aplastar a quien tengo diferencias: quiero tratar de convencerlo, y si no lo convenzo, a poder ganarle democráticamente en el debate de ideas, pero no aplastarlo y eliminarlo".

"Creo que una cuestión importante que tenemos que defender desde la izquierda es decir que no somos como quienes, cuando tuvieron diferencias, aplastaron la democracia; nosotros vamos a convivir con quienes piensan diferente. Eso es tremendamente importante para poder tener una sociedad en paz y que se desarrolle", enfatizó.

PRIMARIAS OPOSITORAS "EN LA MEDIDA QUE HAYA CONVERGENCIA"

Consultado sobre el planteamiento de la DC de que la oposición -incluido el Frente Amplio- pacte primarias para dirimir candidaturas municipales y una carta presidencial con tal de encarar unidos a sus adversarios de la derecha en los comicios de 2021, Boric sostuvo que, para ello, el norte de las fuerzas políticas debe estar en buscar coincidencias programáticas.

"Lo que nos ha enseñado la historia es que la unidad no puede ser vacía, sino que en torno a proyectos e ideas compartidas, si no, sucede lo que le pasó a la Nueva Mayoría, que por el ánimo de volver al poder terminó renunciando al debate de ideas interno", advirtió el frenteamplista.

"Yo espero que en la medida que haya convergencia de ideas -por eso es importante hacer ese debate y no poner la carreta delante de los bueyes-, podamos tener primarias presidenciales con todos los que sean necesarios", defendió.

"Si no resulta, bueno, nos veremos en primera vuelta, pero espero que, por lo menos, hagamos el intento", sentenció.

"UNA SOLA LISTA (DE CONVENCIONALES) ES DIFÍCIL, ESPERO QUE VAYAMOS EN NO MÁS DE DOS"

Con respecto al proceso por una nueva Constitución, Gabriel Boric alertó sobre el error histórico que -a su juicio- podría cometer la oposición si es que no logra enfrentar la elección de constituyentes -si gana la opción "Apruebo"- con la menor cantidad de listas.

"Espero que tengamos la responsabilidad histórica del momento que estamos enfrentando y vayamos con no más de dos listas a la Convención. Una sola lista es difícil, pero yo creo que es totalmente posible y viable llegar con dos listas, según los cálculos que hemos hecho. Yo me la voy a jugar, y creo que el Frente Amplio también, en que ese escenario se dé", planteó el diputado.

"No puede ser que intereses personales estén por sobre el bien común. No puede ser que diferencias pequeñas estén por sobre el futuro de Chile", apeló.

En ese sentido, acentuó que "en el Frente Amplio tenemos que dar el ejemplo integrando a independientes sin condiciones, pero que, por supuesto, compartan la visión que se está planteando desde el Apruebo", además de "facilitar la inscripción de listas independientes si así lo deciden las candidaturas".