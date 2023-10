Borrador: Comisión Experta comienza la votación de las 622 observaciones

Tras no arribar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la Comisión Experta comenzará esta tarde la votación de las 622 observaciones ingresadas al borrador de la Carta Magna del Consejo Constitucional.

Las indicaciones fueron presentadas por separado entre ambos sectores y por eso la cifra se elevó a las 600, las cuales empezarán a ser votadas a las 15:00 horas, lo que se prevé se extienda por 10 horas.

Temas más complejos, como el derecho a la vida, derechos sociales, contribuciones, objeción de conciencia, entre otros, deben contar con al menos dos descuelgues o votos cruzados para que la propuesta avance al Consejo Constitucional, sino se caerá.

Revisa acá los comparados con las indicaciones que la Comisión Experta le ingresó a la propuesta constitucional del Consejo 👇 https://t.co/DxSXY0LkxZ pic.twitter.com/7gXzPOZw2c — Proceso Constitucional (@Procesoconsti23) October 12, 2023

En tanto, esta mañana se llevaron a cabo las argumentaciones en el Pleno de la Comisión de Expertos.

En la instancia, el comisionado Carlos Frontaura (Republicano) expresó estar "satisfecho con el resultado de este trabajo. Estoy satisfecho porque el borrador que estamos construyendo logra compatibilizar la tradición constitucional chilena con las necesidades de cambio".

Aun así, recalcó que "no puedo decir que es un texto perfecto, porque no lo es; no puedo decir con convicción que me interpreta completamente o que cada uno de sus detalles, incisos o definiciones son exactamente como yo lo habría redactado, porque eso no es así, y tampoco es posible".

A su juicio, este borrador "es mejor que el texto vigente en muchos sentidos, pero infinitamente mejor que el texto rechazado en septiembre pasado".

Por su parte, el comisionado Alexis Cortés (PC) declaró que "es legítimo que la derecha ejerza su mayoría, pero cuando se redacte una Constitución no es necesariamente lo más recomendable, puesto que quien posee la mayoría tiene la responsabilidad de conducir el proceso para que sea exitoso, o sea usar la mayoría para construir la casa de todos, no su propio condominio cerrado".

En esta línea, Cortés advirtió que "quienes con su mayoría buscan plebiscitar un texto solo con su identidad, terminarán plebiscitándose a sí mismos. Lo que esta Comisión o el propio Consejo no pueda corregir, que el pueblo lo corrija. No puedo dejar de citar al antropólogo brasileño Darcy Ribeiro: 'mis fracasos son mis victorias, detestaría estar en el lugar de quien me venció'".