El constituyente Fuad Chahín (DC) calificó de prudente la suspensión del inicio de la Convención luego de que fuera interrumpida la ceremonia inaugural al acusar "represión" por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad.



En conversación con Cooperativa, Chahín planteó que "no puede ocurrir, a mi juicio, que al final termine ofuscándose un hito tan esperado como el inicio de la Convención Constitucional", dijo Chahín quien consideró prudente la suspensión para que "esto funcione y asumamos nuestros cargos".

El ex parlamentario afirmó que "no queremos violencia de ninguna parte, esta es la vía democrática, institucional y pacífica para poder resolver las distintas miradas que tenemos de país y cómo construimos un horizonte compartido y eso es lo que tenemos que ratificar hoy día: No le puede ganar la violencia de ninguna parte a la democracia, al diálogo y a todo lo que significa esta convención constitucional".

La sesión fue suspendida, inicialmente, hasta el mediodía, mientras aún se registran enfrentamientos entre encapuchados que arrojan piedras a Carabineros que, con su carro lanzagases, intenta disuadirlos.