Comisión Experta logró acuerdos y aprobó normas con apoyo transversal

Después de varios días de negociaciones, los integrantes de la Comisión Experta lograron llegar a varios acuerdos y en las cuatro subcomisiones ingresaron enmiendas de unidad de propósito en temas que fueron los más difíciles de destrabar, los que fueron ratificados por todos los sectores en la votación.

En la barrera electoral o umbral del 5% que obtengan los partidos políticos para ser parte del Congreso, se concretó la aplicación gradual de esta norma; es decir, en la próxima elección parlamentaria el tope será del 4% y en la subsiguiente llegaría al 5%. También se estableció la excepción de los ocho parlamentarios en caso de no alcanzar este porcentaje.

Respecto a la paridad, se aprobó establecer una norma de 60/40 y no 50/50, esto quiere decir que un sexo no puede estar representado en más del 60%. Esta norma es transitoria, sólo se aplicará en las dos elecciones parlamentarias que vienen, para luego dar paso naturalmente a la distribución equitativa de los escaños.

En esta línea, la experta designada por la FRVS, Magaly Fuenzalida, expresó que "así como felices, no, pero siempre supimos que nuestra apuesta de ir al 50/50 era más complejo de llegar, siempre estuvimos flexibles para poder abrirnos a otras propuestas. Creo que es la mejor apuesta que podíamos tener".

Mientras que la representante de la UDI, Natalia González, que fue el único voto en contra en la Subcomisión de Sistema Político, indicó que "yo valoro y creo en la participación de las mujeres no solo en política, sino que en los distintos ámbitos de la vida pública y privada, pero a mí me parece que hay otros mecanismos para fomentar la participación de las mujeres y hay otros obstáculos que hay que remover, y me parece que la solución no viene por la imposición de un mecanismo de paridad".

También relacionado al sistema electoral, la propuesta de listas cerradas que viene desde el oficialismo, no tuvo apoyo, y tampoco la de reducir la magnitud de los distritos, cuya idea viene desde la oposición. En conclusión, el sistema electoral quedó tal cual, aunque podría ser modificado posteriormente por el Consejo Constitucional.

LIBERTAD DE ELECCIÓN EN MATERIA DE SALUD QUEDÓ FUERA

En otro tema que no se logró consenso, por lo que no quedará incluido en el anteproyecto, es la libertad de elección en materia de salud, particularmente en el destino de la cotización, dado que ningún sector quiso ceder.

"Con un nuevo texto constitucional la idea no es perder libertades, sino es que ampliar libertades para que la gente libremente pueda elegir si quiere ir a un asegurador estatal o privado. En ningún caso manteniendo la libertad de elección implica constitucionalizar el modelo que uno actualmente tenemos", declaró la comisionada Bettina Horst (UDI).

Asimismo, Alexis Cortés (PC) señaló que "a mí me parece que lo que se está aprobando o como se está estableciendo finalmente el derecho, es que no constitucionaliza ningún modelo en particular, no termina estableciendo políticas públicas a través de la Constitución, que me parece una cuestión fundamental. Al decir que no estamos constitucionalizando ningún modelo también estamos diciendo que no estamos inconstitucionalizando ningún otro modelo".

Finalmente, tampoco contó con los votos necesarios la enmienda que buscaba la protección de la vida del que está por nacer; la facultad de indultar del Presidente de la República se mantiene; se logró una norma que entrega reconocimiento constitucional a los derechos indígenas, aunque en los escaños reservados sólo se aprobó que la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política en el Congreso.

Aun así, quedaron temas pendientes ya que la Subcomisión de Principios no terminó de votar todas sus enmiendas, y continúa su trabajo este jueves.