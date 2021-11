Conflicto en macrozona sur: Bassa ve interés por lograr un "provecho político" en vez de buscar solución

El vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Bassa, sostuvo que ve más un intento por sacar "provecho político" a la violencia en la macrozona sur en vez de un geniuno interés por solucionar el conflicto.

En conversación con el diario El Sur, Bassa planteó que "hay un tema permanente con cierta forma de violencia respecto de la cual se ha tratado de obtener provecho político".

Para el abogado constitucionalista, "hay ahí una forma de politización de la vida y la muerte, del conflicto que atraviesa al pueblo mapuche y al Estado de Chile, que no sé si ha sido llevado adelante de la mejor manera. La Convención se ha visto atrapada por aquello y muchas veces da la impresión que hay más ánimo de obtener provecho político del conflicto que estamos viviendo que de solucionarlo".

"Una muestra de ello es esta constante interpelación a la Convención a que se pronuncie condenando la violencia, en circunstancias que hemos condenado la violencia cada vez que hemos podido, en nuestro reglamento de ética, en nuestras declaraciones, yo personalmente, la presidenta personalmente", agregó.

Bassa planteó que hay un sector en la sociedad y la Convención que "o no quiere escuchar esas condenas porque no les conviene o lo que sea, o no las puede escuchar, porque no reconoce el lugar de enunciación desde el cual nosotros hablamos".