Constituyentes oficialistas no logran firmas para arremetida contra los plebiscitos dirimentes

Luego que se conociera que los constituyentes de Vamos por Chile acudirían a la Corte Suprema por la aprobación de los plebiscitos dirimentes en el Reglamento General de la Convención, finalmente no pasará ya que no consiguieron las firmas necesarias para llegar al máximo tribunal.

Los plebiscitos dirimentes son un mecanismo de consulta ciudadana para aquellas materias que no hayan alcanzado el quórum de los dos tercios (66%) en la Convención, pero que sí hayan superado los tres quintos (60%) lo que, según los constituyentes oficialistas, le quita "legitimidad" al órgano constituyente.

El plazo para reunir las 39 firmas requeridas para impulsar la reclamación ante la Corte Suprema expiraba este lunes, pero desde Vamos por Chile afirmaron que no se logró ese objetivo, y llegaron tan solo a las 37 firmas correspondientes a los todos constituyentes de la UDI, RN y Evópoli, más el apoyo del independiente Rodrigo Logan.

Logan, en tanto, descartó que pusiera su firma en la reclamación, según afirmó La Tercera: "El país no necesita que le echemos más leña al fuego y nos necesita más unidos que nunca" y que, a su opinión, la forma "en que está explicado el vicio esencial no es correcta y va a hacer que la Corte Suprema lo rechace. Aún cuando pueda ser esencial el vicio, éste no ha causado un daño directo".

REACCIONES

La críticas, en tanto, recayeron en los representates de la centroizquierda, ya que ninguno de ellos se quiso sumar a esta medida, y el convencional Arturo Zúñiga (UD) señaló que "37 firmas no son suficientes, y esto lo sabemos desde el día de la elección de los convencionales. Pero lo que marca un hito hoy al no llegar a las 39 firmas es la cobardía de la izquierda democrática que sigue bailando al ritmo del PC y que no se han movido ni un milímetro de lo que ellos dictan".

Marcela Cubillos (independiente-UDI) indicó que "el PC 'negociará' con amenaza de plebiscito intermedio arriba de la mesa. Y FA con tal que no le frustren su sueño de "una Constitución propia" seguirá jugando el juego del PC. Y los ex Concertación, que son aún menos que CHV (Chile Vamos), haciendo como que juegan porque no se atreven a diferenciarse".

Mientras que Constanza Hube (UDI) expresó que "la centroizquierda democrática, que son aún menos que Vamos por Chile, no tuvieron el mínimo sentido común de apoyar la única vía para haber defendido el Estado de derecho. Quedará en la historia que 38 convencionales estuvimos dispuestos a defender las reglas con las que las personas votaron en el plebiscito. Esto es darle la espalda a cada una de las personas que votaron por nosotros".