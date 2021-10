Constituyentes de Vamos por Chile afinan recurso ante la Corte Suprema contra plebiscitos dirimentes

El borrador ya fue distribuido entre los convencionales y será presentado ante el máximo tribunal por el abogado Gabriel Zaliasnik.

Acusa que la medida aprobada por el Pleno "altera sustancialmente el procedimiento de funcionamiento de la Convención".

"Me he formado la convicción de que debemos dar esta batalla", aseguró Hernán Larraín Matte, ex presidente de Evópoli e integrante de la instancia.