Convención Constitucional discute posible declaración respecto a los presos del estallido

En medio de una manifestación al exterior del ex Congreso en Santiago, la Convención Constitucional comenzó su segunda jornada de trabajo, que buscará realizar una declaración respecto a los denominados "presos de la revuelta social", algo que ha marcado las últimas jornadas en torno a este organismo.

La mesa directiva de la Convención Constitucional planteó que se reúnan en grupos para redactar un planteamiento propio, el cual deberá ser aprobado a través de una votación que requerirá de un quórum de mayoría absoluta.

Si no se obtiene la votación, se va a repetir una segunda votación, pero si no logra alguna declaración este quórum, entonces en esta jornada no habría declaración en favor de los presos de la revuelta.

La mesa directiva de la convención constitucional propuso por la declaración de los presos de la revuelta, un tiempo para concordar planteamiento que debe ser aprobada por mayoría absoluta. De no lograr este quorum no habría declaración @cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) July 8, 2021

Esto ha mantenido un amplio debate en el organismo constitucional, ya que los sectores más moderados acusan que esto excede las atribuciones de la Convención y que no se pueden uniformar los delitos cometidos durante ese periodo de estallido social.

La constituyente María Rivera (independiente por La Lista del Pueblo del Distrito 8) indicó que "demando a esta Convención y demando al pueblo chileno movilizado que logremos hoy día encontrar la solución política para ello. No sólo para los presos políticos de la revuelta que, sin embargo, creemos que el Senado, el Parlamento, tiene la responsabilidad de resolver con urgencia el indulto general para ellos, pero también sabemos que existe más de 30 presos políticos mapuche y otros 30 presos políticos de antes del 18 de octubre".

Ella además sumó a la nómina de eventuales beneficiados por la amnistía a Mauricio Hernández Norambuena, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien bajo el alias de "comandante Ramiro" participó en el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards en los primeros años de la transición.

A juicio del independiente de la Lista del Apruebo Agustín Squella, representante del Distrito 7, "no procede que un sector del país aplauda y absuelva a todas esas personas sin conocer la situación particular de cada una de ellas".

"Esas personas probablemente están en situaciones muy disímiles: no es lo mismo derribar una luminaria que incendiar una iglesia, o que quemar el museo dedicado a la memoria de una de nuestras mejores y mayores artistas, Violeta Parra", apuntó el Premio Nacional de Humanidades.

En una declaración pública, los convencionales de derecha insistieron en que no hay presos políticos en el país, y que la Convención debe dedicarse a los temas para los cuales fue convocada, es decir, para redactar la nueva Carta Fundamental.

Al mediodía se pausó el debate y se espera que durante la tarde haya una votación y posible declaración.

EL MEA CULPA DE BASSA POR LAS CUESTIONADAS VOTACIONES

A su llegada este jueves, integrantes del bloque de Chile Vamos como Constanza Hube (UDI) y la independiente Marcela Cubillos volvieron a quejarse sobre una eventual "arbitrariedad" en las primeras votaciones del órgano este miércoles.

Por ello, el vicepresidente de la mesa, Jaime Bassa, reconoció que hubo equivocaciones en la metodología y presentó una nueva propuesta para el debate, pidiendo además que no se repita lo ocurrido ayer, cuando varios se acercaron al frente a hacer sus reclamos.

"Creemos que lo más importante es tener claridad respecto de lo que sometemos a votación: es clave saber que todas y todos aquí presentes sepamos cuáles son los criterios por los cuales hemos sometido a votación algo, que es un asunto que personalmente entiendo que ayer no quedó del todo claro", apuntó.

El abogado constitucionalista admitió que "es un error que hemos cometido en este aprendizaje que estamos construyendo entre todas y todos, y les agradezco por la comprensión que eso significa".