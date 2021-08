Convencionales rechazan reforma que busca someter su reglamento al control del Tribunal Constitucional

Un amplio rechazo encontró entre los convencionales un proyecto de reforma constitucional presentado este martes por la bancada de diputados de Renovación Nacional (derecha) que busca entregar al Tribunal Constitucional (TC) la facultad de ejercer control constitucional sobre el futuro Reglamento del órgano ciudadano, de carácter autónomo, encargado de elaborar la nueva Carta Magna para Chile.

Según explicaron los impulsores, la propuesta, que también pretende que el tribunal pueda fiscalizar los textos reglamentarios de la Cámara Baja y del Senado, se fundamenta en que de esta manera se podría "superar una omisión que se justificó por muchos años en la autonomía parlamentaria, la que por cierto no puede significar una patente de corso para el Parlamento y la Convención".

En este sentido, respecto de los convencionales, la iniciativa explica que "la regla de control del procedimiento que se incorporó a la Constitución es ambigua y no permite el ejercicio individual de acciones cuando se vulneren los derechos subjetivos de los convencionales constituyentes. Se debe plantear al menos la discusión, ya que, por ejemplo, si una norma como la del negacionismo prospera, se vulnera abiertamente el pluralismo y el diálogo democrático".

El abogado y constituyente independiente Mauricio Daza (Distrito 28) tildó de "impresentable que el Congreso Nacional esté preocupado del proceso constituyente, siendo que nosotros tenemos autonomía".

"Los diputados debieran estar preocupados de legislar en favor de la gente más que en entrometerse en un proceso autónomo que está desarrollando la Convención Constitucional, que es un órgano mucho más representativo que el actual Congreso", agregó el representante por Magallanes.

El también abogado y convencional independiente Christian Viera (Distrito 17) calificó como "insólita" e "inoficiosa" la propuesta.

Leo que hay una propuesta de reforma para incorporar facultad de control al TC. Sobre esto, dos cosas: a. Las reglas del acuerdo pueden ser cambiadas por reforma a la CPR; b. En este caso, es una facultad inoficiosa porque hay posibilidad de reclamo ante la CS.

Insólita. — Christian Viera Alvarez (@christianpviera) August 24, 2021

A su vez, la abogada y constituyente representante del pueblo mapuche Rosa Catrileo aseveró que "hay un sector al que le gusta ponerle trabas a la Convención, que está con un ánimo de obstruir el trabajo, de interferir el avance que hemos estado haciendo durante todo este tiempo".

"Nos dimos un plazo para poder presentar propuestas, los estamos cumpliendo y creo que eso está molestando", agregó la activista por los derechos humanos.

Por su parte, el abogado y convencional independiente Fernando Atria (Distrito 10) sostuvo que "pretender ahora aplicar a la Convención Constitucional los cerrojos que mantuvieron en vigencia a la Constitución tramposa no alcanza a ser inaceptable, es divertido".

El TC ha actuado de modo tan arbitrario y desvergozado, que debió incluso remover la placa con su nombre en el edificio que ocupa. Pretender ahora aplicar a la CC los cerrojos que mantuvieron en vigencia a la Constitución tramposa no alcanza a ser inaceptable, es divertido. https://t.co/5gXd2k1x2e — Fernando Atria (@fernando_atria) August 24, 2021

MONCKEBERG, EX TIMONEL RN, PIDIÓ "NO ECHAR MÁS PELITOS" A LA SOPA

Mientras, el convencional y ex presidente de RN (2014-2018) Cristián Monckeberg (Distrito 10) tomó distancia de la iniciativa de los diputados de su partido, advirtiendo que "no es bueno echar más pelitos" a la sopa.

"Que el Congreso haga lo suyo y que la Convención haga lo suyo. No creo que sea necesario seguir presentando proyectos de ley que regulen, vuelvan a regular o desregulen lo que hoy día es la Convención. Las normas ya están fijadas y sobre ese marco tenemos que trabajar", exhortó el ex ministro y ex diputado.

"La misma opinión que tendría respecto a un proyecto de ley que pretenda bajar los quórums la tengo que tener hoy día respecto a un proyecto de ley que busca mayores regulaciones o más requisitos, más trámites, respecto a la que acá ocurre", subrayó.

Menos crítica ha sido la convencional independiente Marcela Cubillos (Distrito 11), quien afirmó que "cuando se arma un Reglamento, tiene que hacerse con respecto a normas de la Constitución que hoy siguen válidas".

"Hoy en Chile hay una Constitución que garantiza la libertad de expresión, por lo tanto, la Convención, haciendo uso de una supuesta autonomía, no puede pasar por encima de garantías constitucionales. En mi caso, si me quisieran aplicar una norma que considere que es inconstitucional y recae dentro un recurso de protección, no deberían defenderse por todos los mecanismos legales y constitucionales que hoy existen", reflexionó la ex ministra.

COMISIÓN DE REGLAMENTO RECHAZÓ REINCORPORAR EL TÉRMINO "REPÚBLICA DE CHILE" EN EL ORDENAMIENTO DE LA CC

En paralelo, la Comisión de Reglamento de la Convención comenzó este martes la votación de las más de 500 enmiendas agregadas al texto de ordenamiento del órgano ciudadano.

Dos semanas después de la polémica que se generó luego de que la Subcomisión de Estructura y Funcionamiento de la instancia excluyera el término "República de Chile" del articulado -situación que generó malestar en los representantes de la derecha-, el espacio rechazó hoy una propuesta de Cubillos y Constanza Hube (Distrito 11) para reincorporar la denominación.

Esta indicación fue rechazada por nueve votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones.