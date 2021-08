De forma extraordinaria: Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional sesiona este sábado

Este sábado, y de forma extraordinaria, sesiona la comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, donde se presentarán propuestas para la redacción de un documento que reglamente al órgano constitucional.

Según adelantó la mesa directiva de la Convención, el primer mes desde la instalación del órgano fue para organizar e instalar la institucionalidad básica, sin embargo, en este segundo mes de trabajo se dará énfasis en la constitución de un reglamento.

Además, esta jornada se anunció que las tres futuras subcomisiones sesionarán en tres salas puestas a disposición por la Universidad de Chile, las cuales serán entregadas a la mesa de la comisión este lunes, lo que fue considerado por algunos constituyentes de Vamos por Chile como una decisión desmesurada.

"Creo que igual esto se debiera haber conversado en la comisión, por de partida -por ejemplo- tengo duda de por qué no ha resultado usar las oficinas del Palacio Pereira si ya nos íbamos a dividir en grupos más chico", acotó la constituyente independiente-UDI por el distrito 11, Marcela Cubillos.

Mientras que Constanza Hube (UDI, distrito 11) indicó en la instancia que "la conducción que ustedes han tenido y la coordinación que han hecho respecto de esta comisión ha sido impecable. Me parece que tratar de ensuciar dicha coordinación con este tipo de decisión completamente arbitrarias, completamente desproporcionada, yo por lo menos trataría de reevaluar eso".

Por su parte, y en espuesta a la convencionales de Vamos por Chile, Ricardo Montero, constituyente PS por el distrito 18, dijo que no hay lugares donde sesionar y que "esa es la situación material de cómo estamos trabajando ahora, no hemos podido avanzar mucho más porque no están las disposiciones y porque la gente que era responsable del Gobierno, a través de la Segpres, no hizo el trabajo que el corresponde".

"Esto lo venimos hablando hace varias semanas y hoy día aparece la mesa con una opción específica, que cumple con lo que necesitamos para trabajar una semana la próxima semana, versus nada", agregó.

Por su parte, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, participa durante este sábado en el seminario "Respuestas Coordinadas desde la Patagonia", cuyo evento busca reflexionar sobre la cultura y colonialidad desde la Región de Magallanes.